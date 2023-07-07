Лунный календарь стрижек на июль: какие дни самые благоприятные

Ежемесячный календарь благоприятных дат составляют на основе соответствующих фаз Луны. Стричь волосы, например, советуют на растущую Луну – эксперты говорят, так волосы будут более послушными и это положительно повлияет на скорость роста.

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Внимание обращают и за зодиакальный цикл, некоторые знаки губительно влияют на структуру волос и качество окрашивания. Какие дни в июле благоприятны для стрижки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда стричь волосы в июле 2023

Визит в салон красоты астрологи советуют запланировать в одну из следующих дат: 2, 9-10, 12, 18, 22, 31 июля.

Эти дни будут удачными для смены имиджа с точки зрения лунной фазы и благоприятного зодиакального воздействия. Можно экспериментировать с цветом, делать всевозможные стрижки и прически, укреплять волосы специальными масками и записываться на процедуры восстановления и оздоровления.

Нейтральные дни для стрижки

Нейтральными считаются дни, когда косметические манипуляции никак не влияют на состояние волос. Если в благоприятный период можно ожидать удачных экспериментальных решений, минимального влияния на структуру волос, уменьшения количества секущихся кончиков и улучшения общего качества, то в нейтральные дни, планируя стрижку или покраску, не стоит надеяться на особые результаты.

Нейтральными днями в июле являются: 1, 3-6, 8, 11, 13, 17, 19-20, 23, 26-29.

Астрологи советуют записываться к проверенному мастеру и поменьше экспериментировать.

Неблагоприятные дни для стрижки

7, 14-16, 21 и 30 июля рекомендовано отказаться от любых манипуляций с волосами. Лучше не рисковать со стрижкой и покраской. Даже уходовые процедуры, по словам астрологов, пользы не принесут.

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