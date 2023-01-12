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Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Анна Кравчук
Красота
2 минуты
81
Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Порой невысокие девушки комплексуют из-за своего роста, но в таком случае важно помнить, что существует множество хитростей, которые могут визуально изменить ситуацию. В частности, многое зависит от выбора стрижки и прически.

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Так, девушкам невысокого роста стоит отдавать предпочтение хвостам, гулькам или же необычным прическам с плетением косичек, которые добавляют объема шевелюре. Все они вытягивают силуэт не хуже высоких каблуков, а поэтому бесспорно заслуживают на внимание "дюймовочек". OBOZREVATEL собрал пять наиболее удачных вариантов.

Если вам хочется прибавить пару сантиметров к росту, то между распущенными волосами и прическами выбирайте второе. Так, стилисты рекомендуют собирать локоны на макушке, а вот некоторые пряди можно оставить, чтобы они кокетливо обрамляли лицо. Такой вариант добавит не только силуэту визуальной высоты, но и образу – изысканности.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Если же длина волос не позволяет собрать их так, как показано на фото выше, то попробуйте вариант "неполноценной" гульки для каре.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Самым оптимальным вариантом, который можно сделать и в будни, и на праздничное мероприятие, является хвост. В интервале от темени до макушки рекомендуется сделать начес, но будьте бдительны – не перестарайтесь с объемом.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Как альтернатива хвосту или гульке – заколоть волосы с помощью трендовых последние несколько сезонов заколок-крабиков. Этот аксессуар обещает оставаться на пике популярности как минимум ближайшей весной и летом.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Волосы лучше не зачесывать гладко, поскольку это может украсть драгоценные сантиметры роста. Если у вас есть челка, ее можно необычно обыграть косичкой.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Модель "Водопад" – вариант необычной, актуальной и довольно изысканной прически, которая выполняет для низеньких девушек главную функцию – делает зрительно выше. Косу ослабляют, пускают по макушке, сочетая с распущенными прядями сзади.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Более смелым дамам можно поэкспериментировать с "Бабеттой". Прическа в стиле 50-х однозначно покорит вас своим объемом.

Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Ранее OBOZREVATEL делал подборку причесок, которые можно сделать всего за пять минут. Несмотря на то, что на них потребуется немного времени, выглядеть они будут элегантно и стильно. Подробнее – в нашем материале.

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