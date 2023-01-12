Лучшие прически для девушек невысокого роста: сделают образ изысканным. Фото

Порой невысокие девушки комплексуют из-за своего роста, но в таком случае важно помнить, что существует множество хитростей, которые могут визуально изменить ситуацию. В частности, многое зависит от выбора стрижки и прически.

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Так, девушкам невысокого роста стоит отдавать предпочтение хвостам, гулькам или же необычным прическам с плетением косичек, которые добавляют объема шевелюре. Все они вытягивают силуэт не хуже высоких каблуков, а поэтому бесспорно заслуживают на внимание "дюймовочек". OBOZREVATEL собрал пять наиболее удачных вариантов.

Если вам хочется прибавить пару сантиметров к росту, то между распущенными волосами и прическами выбирайте второе. Так, стилисты рекомендуют собирать локоны на макушке, а вот некоторые пряди можно оставить, чтобы они кокетливо обрамляли лицо. Такой вариант добавит не только силуэту визуальной высоты, но и образу – изысканности.

Если же длина волос не позволяет собрать их так, как показано на фото выше, то попробуйте вариант "неполноценной" гульки для каре.

Самым оптимальным вариантом, который можно сделать и в будни, и на праздничное мероприятие, является хвост. В интервале от темени до макушки рекомендуется сделать начес, но будьте бдительны – не перестарайтесь с объемом.

Как альтернатива хвосту или гульке – заколоть волосы с помощью трендовых последние несколько сезонов заколок-крабиков. Этот аксессуар обещает оставаться на пике популярности как минимум ближайшей весной и летом.

Волосы лучше не зачесывать гладко, поскольку это может украсть драгоценные сантиметры роста. Если у вас есть челка, ее можно необычно обыграть косичкой.

Модель "Водопад" – вариант необычной, актуальной и довольно изысканной прически, которая выполняет для низеньких девушек главную функцию – делает зрительно выше. Косу ослабляют, пускают по макушке, сочетая с распущенными прядями сзади.

Более смелым дамам можно поэкспериментировать с "Бабеттой". Прическа в стиле 50-х однозначно покорит вас своим объемом.

Ранее OBOZREVATEL делал подборку причесок, которые можно сделать всего за пять минут. Несмотря на то, что на них потребуется немного времени, выглядеть они будут элегантно и стильно. Подробнее – в нашем материале.

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