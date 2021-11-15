Косметолог рассказала, зачем делать чистку лица и как избежать боли во время процедуры

Многие девушки мечтают о чистой коже, но они зачастую боятся сделать шаг на пути к своей цели из-за страха болезненной процедуры. Украинский косметолог по имени Дина уверяет, что действительно процедура не из приятных, однако ощущения сугубо индивидуальны.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Чистка лица – это первый шаг на пути к чистоте и ухоженности", – написала косметолог.

Она рассказала, что чувствительность процедуры зависит от исходного состояния кожи.

"Если чистка лица делалась очень давно, то считается как первая и такая чистка самая не приятная. Из-за того что угри и комедоны "утрамбовались" месяцами, а то и годами их сложнее извлечь", – написала Дина.

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Она добавила, что после процедуры кожа становится гладкой, без бугорков, уменьшается количество высыпаний, а домашний уход работает в полную силу.

Еще одним зависящем фактором чувствительности процедуры является день менструального цикла, считает эксперт.

"Чистка проходит легче, если делать ее после менструации", – подчеркнула косметолог.

Информация проверена врачом Виктором Литвиненко.

К слову, врач-дерматолог Наталья Попова рассказала о главных ошибках при очищении кожи лица. Она ответила на вопрос, почему опасно просто умываться мылом и вытирать лицо полотенцем.

"Многие пренебрегают этапом демакияжа и тонизации кожи. Если не использовать специальные средства для этого, то можно некачественно очистить лицо, что грозит высыпаниями", – рассказала Наталья Попова.

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