Косметолог назвала 5 процедур, которые нельзя делать перед Новым годом

Перед Новым годом все девушки хотят выглядеть невероятно и улучшить свою внешность, поэтому обращаются за помощью к косметологам. Специалисты рекомендуют уходовые процедуры по типу кожи, лимфодренажный массаж, RF-лифтинг и карбокситерапию.

Однако не все манипуляции с внешностью можно совершать прямо перед праздниками. Врач-косметолог Карина Должанская рассказала для OBOZREVATEL, какие процедуры могут оставить покраснения, шелушения и отеки на лице.

Пилинг

Кожа после пилинга длительно восстанавливается в зависимости от типа кожи, минимум – 2 дня. В этот период верхний слой отшелушивается и обновляется. Ороговевший эпидермис невозможно закрасить консилером, поскольку корочки будут заметны.

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Чистка лица

Акне невозможно вылечить за одну процедуру чистки лица. Необходимо проходить целый курс лечения. После чистки реабилитация длится долго, появляются покраснения и небольшие раны в месте, где был прыщ. Косметолог рекомендует делать эту процедуру за несколько недель до важного события и пользоваться заживляющими средствами и успокаивающими масками.

Контурная пластика губ

Косметолог отмечает, что после каких-либо инъекций остаются следы. Могут быть отеки несколько суток и синяки. Это обычная реакция организма. Если синяки можно загримировать помадой или тональным кремом, то от отеков невозможно избавиться. Кроме того, после увеличения губ рекомендуется отказаться от горячих напитков на 1-2 дня после процедуры, от алкоголя на 3-7 дней, а также нельзя ходить в баню, сауну и солярий 7 дней.

Мезотерапия

Мезотерапия омолаживает и увлажняет кожу изнутри, а также способствует выработке коллагена, эластина и протеогликанов. Особенно часто девушки делают мезотерапию вокруг глаз, чтобы избавиться от мимических морщин. Реабилитационный период длится 3-7 дней, возможны отеки и синяки в месте прокола.

Ботулинотерапия (инъекции ботокса)

Ботокс также оставляет следы после инъекции, к тому же полный результат заметен через 14 дней, поэтому не стоит надеяться, что все морщины исчезнут сразу же после одной процедуры.

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