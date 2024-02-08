С развитием косметологии появляется множество новых процедур, но не все из них безопасны. Сегодня мы рассмотрим ТОП-3 самых опасных методов косметической коррекции.

Холодная плазма: когда красота становится огнем.

На первом месте нашего списка опасных процедур — холодная плазма (не путать с плазмолифтингом). Этот "инновационный" метод обещает безупречную кожу, но зачастую сопровождается рисками. Применение холодной плазмы может вызвать ожоги, воспаления и привести к длительному периоду реабилитации. Перед тем, как решиться на такой шаг, стоит тщательно взвесить все риски и побочные эффекты, которых множество.

Уменьшение носа с помощью авторских коктелей: красота в ущерб здоровью?

На втором месте нашего списка опасных процедур — уменьшение носа при помощи авторских коктелей. Содержащие Дипроспан, такие коктейли могут растворять не только хрящевые ткани, но и повреждать костные структуры. Примером может служить нос Майкла Джексона, напоминая о том, что красота иногда бывает небезопасной.

Процедура BB Glow: тональный крем на целый год.

На третьем месте нашего опасного списка — процедура BB Glow. Это применение тонировочного крема на целый год: ввод красителя в эпидермальный слой. Наш эпидермис постоянно обновляется, поэтому такая процедура может привести к неравномерному оттенку лица, подобному эффекту долматинца. Перед тем, как погружаться в мир BB Glow, стоит внимательно изучить возможные последствия.

Вместо выводов.

Очень важно следить за своим здоровьем и внешностью, зачастую это вещи дополняющие друг друга. Но нужно понимать, что красота должна быть безопасной и осмысленной. Перед принятием решения о любой процедуре всегда лучше консультироваться с опытным специалистом и тщательно взвешивать все "за" и "против".

Не стоит экономить на косметологических процедурах, доверяйте только проверенным специалистам. Визиты к косметологам-аматорам на сомнительные процедуры могут нанести вред здоровью и финансовому благосостоянию. Потому что исправлять ошибки в косметологии гораздо дороже и сложнее, чем их не допускать.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!