Какую косметику нужно хранить в холодильнике и чем опасна тушь. 5 бьюти-советов от профи

Не только продукты, но и косметику необходимо хранить в холодильнике. Эксперты утверждают, что пренебрежение некоторыми правилами может поставить под угрозу здоровье. Особенное внимание акцентируется на туши.

Медицинский директор кожных клиник Cosmedics доктор Росс Перри назвал пять косметических средств, которые категорически нельзя хранить в тумбочке или шкафу, и объяснил, чем это опасно. По его словам, неправильное хранение косметикине только изменяет ее консистенцию, чем портит макияж, но и может вызвать различные заболевания, пишет The Sun.

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Эксперт утверждает, что холодная температура снижает риск размножения бактерий, которые не только могут попасть на кожу и вызвать ее раздражение, но и спровоцировать воспаление глазных инфекций.

Перри подчеркивает, что вся косметика на основе воды или на гелевой текстуре должна храниться в холодильнике. То же самое касается и гелей для глаз, спреев для лица, тонеров, увлажняющих кремов и масок.

Если достать увлажняющий крем из холодильника, то при его нанесении на кожу улучшается кровообращение и снимается отечность.

Холодный тонер освежает лицо, особенно летом.

Прохладные маски сужают поры и успокаивают кожу.

Еще одним обязательным продуктом, который следует хранить в холодильнике, является солнцезащитный крем. Теплая среда снижает эффективность SPF, а неэффективный SPF – это плохая защита от солнца и риск развития рака кожи при получении даже самого незначительного ожога.

Опасность туши

Бьюти-эксперт утверждает, что тушь для ресниц и карандаши для глаз – одни из самых опасных возбудителей скопления бактерий. Для того чтобы избежать заражения, их следует менять каждые несколько месяцев.

"Они могут вызывать глазные инфекции, такие как ячмень или конъюнктивит. Вы также рискуете грибковыми инфекциями и общим раздражением", – говорит Перри.

Максимальный срок правильного хранения этого косметического средства – в сухом и темном месте составляет около года. По его истечению оно становится токсичным и появляется высокий риск аллергических реакций, сыпи и прыщей.

Также специалист призывает не делиться помадой, так как она является переносчиком вируса герпеса. И рекомендует наносить эту косметику кисточкой, чтобы не скапливать на продукте сухую кожу и микробы.

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