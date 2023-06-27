Какой цвет лака выбрать, чтобы ногти казались длиннее: хитрости, которые делают руки изящными. Фото

Красота – это отчасти оптическая иллюзия, когда губы выглядят более сочными, чем есть на самом деле, волосы – пышными, а ноги – длинными, из-за правильной модели джинсов и каблуков. То же самое касается и маникюра. Короткие и толстые пальчики можно визуально вытянуть с помощью покрытия. И сами ногти, кстати, возможно сделать длиннее, подобрав нужный дизайн.

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OBOZREVATEL расскажет несколько хитростей, как добиться желаемого эффекта изящных рук. Ногти овальной или миндалевидной формы автоматически вытягивают пальцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как утверждают неил-специалисты, секрет оптического удлинения заключается и в том, что нужно подобрать правильный оттенок лака. Универсального цвета, который будет визуально удлинять ногти, нет. Ведь все зависит от тона кожи. Если она теплого бронзового тона – забудьте о пурпурной и серой палитре. Отдайте предпочтение коралловым цветам с теплым красноватым подтоном. Для холодной розоватой кожи лучшим решением станет красный лак холодного тона. А в "черный список" попадет мятная и бирюзовая гамма.

Какой лак точно удлиняет ногти?

Цвет лака, который точно удлинит ногтевую пластину, приближается к оттенку кожи модницы. Так, розоватый оттенок станет лучшим другом для девушек со светлой кожей, желтовато-бежевый – для тех, кто загорел, а карамельный — для мулаток.

Дизайны для удлинения ногтей

Оттенки драгоценных камней

Выбирайте темно-синий, бордовый или даже черный цвет, но не забывайте, что темный лак привлекает внимание к форме ногтей.

Лунный маникюр

Лунный маникюр давно находится в тени, но это идеальный вариант, чтобы немного вытянуть ногтевую пластину и пальцы. Создайте контраст, сделав лунку светлой, а остальную часть – темной или яркой.

Вертикальные полосы и стразы

Полосы решат проблему коротких ногтей. Главное условие – вы должны создать контраст между основным цветом лака и полосками, чтобы они не сливались. Светоотражающие элементы дизайна также пригодятся леди.

Немного ранее OBOZREVATEL рассказал, что такое американский маникюр. Универсальный дизайн нравится многим знаменитостям. Это более спокойная интерпретация классического французского варианта. Детальнее – по ссылке.

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