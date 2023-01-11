Какие цвета лака выбрать, чтобы руки выглядели моложе: раскрыт секрет. Фото

Все знают, что ухоженные ногти – одна из визиток аккуратной девушки, однако цвет маникюра может не только передать настроение и рассказать о вкусах, но и визуально сделать руки моложе. Для этого нужно правильно подобрать цвет покрытия.

Видео дня

Французский журнал Sante назвал пять лаков, которые справятся с "миссией омоложения". К примеру, голубой оттенок лучше не выбирать, если не хочется подчеркнуть вены на руках, а какие цвета лучше нанести, – читайте дальше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Красный

Этот цвет часто можно увидеть на пальчиках зрелых женщин. И, как выяснилось, он не просто так их фаворит. Яркий красный придаст страсти и игривости образу, а также отлично скомбинируется со всеми оттенками кожи и не подчеркнет возрастные изменения.

Нежно-розовый

Базовый оттенок в сочетании с белым цветом визуально сделает руки моложе, считают редакторы. К тому же ненавязчивый лак при необходимости не будет привлекать внимание и выглядит элегантно.

Оранжевый

Уместный цвет для теплого времени года. Оранжевый лак придаст свежести и смелости образу.

Сияние

Не стоит бояться экспериментировать с цветами и выбирать сияющие лаки. Рыбий глаз, металлик и блестки придадут яркий акцент.

Нюд

Неяркие, базовые цвета подходят и обладательницам коротких, и длинных ногтей. Они не подчеркнут недостатки рук и придадут изяществу образу.

Ранее OBOZREVATEL писал о новом тренде в мире нейл-арта – технике Lip Gloss. Что в ней особенного и при чем здесь блеск для губ – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!