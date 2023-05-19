Какие тени выбрать, чтобы выглядеть моложе: три оттенка, которые творят чудеса. Фото

Макияж глаз – один из самых сложных элементов омолаживающего мейкапа, ведь именно вокруг век образуются микроморщины. Чтобы замаскировать их, нужно выбирать тени с сглаживающим эффектом.

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В возрастном макияже важно не подчеркнуть цвет глаз и свою индивидуальность яркими оттенками, а именно замаскировать проблемные зоны. OBOZREVATEL решил рассказать о 3 удачных оттенках теней (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шоколадный

Коричневые оттенки – одни из самых универсальных. Светлые тона можно смело использовать для дневного мейкапа, а с темными сделать смоки-айс. Шоколадные тени скрывают морщинки и сделают взгляд более глубоким.

Розовый

Сглаживающим эффектом может похвастаться розовый оттенок, который часто заменяют румянами. Романтичный цвет придаст макияжу легкости, а также "освежит" внешний вид. Тени с шиммером также оттенят блеск глаз.

С зеленым подтоном

Косметические продукты с зеленым подтоном маскируют красные пятна. Не зря женщины с проблемной кожей пользуются базой для макияжа с зеленым оттенком. Для глаз эффект будет аналогичным. Такие тени замаскируют усталый взгляд и красноту в глазах после рабочего дня.

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