10 участниц "Мисс Вселенная", которые удивили необычной внешностью

Конкурс красоты – жестокий отбор участников, но номинанты "Мисс Вселенная" доказали, что красота может быть разной. Миллионы мечтают завоевать этот титул, однако всегда побеждали девушки с нереальными параметрами и идеальными лицами.

Многие страны в 2020 году избавились от стандартов красоты и выбрали обычных девушек, они занимаются благотворительностью, волонтерством и защищают права женщин. OBOZREVATEL собрал участниц конкурса "Мисс Вселенная", которые озадачили сеть своей необычной внешностью

Аиша Точиги родилась в Гане, а затем переехала в Японию. Еще в Африке юная модель заболела малярией, а сейчас помогает движению, которое борется со страшным недугом.

Челси Тайуи из Ганы работает директором в фонде, который стремится обеспечить всем людям доступ к ресурсам, чтобы удовлетворить потребности общества.

Участница от Исландии Элизабет Хульда обожает путешествовать и мечтает, чтобы каждый человек узнавал как можно больше о разных культурах.

Норвежская красавица Сурннива Фригстат работает в организации, которая помогает жертвам домашнего насилия.

Техила Леви в Израиле работает волонтером в детском саду для детей с инвалидностью, где учится ее младший брат.

Ретушеры не один час работали над фотографиями, чтобы сделать их идеальными. Паула Мехметукай из Албании работает волонтером в организации "Красный крест".

Марайа Тиббетс с Каймановых островов вызвала шквал критики в сети. Хейтеры убеждают, что девушка не настолько красивая, чтобы участвовать в подобных конкурсах. 27-летняя модель борется за права женщин.

Ванесса Кастро Гильен из Парагвая борется, чтобы женщины могли также выбирать профессии, в которых в основном задействованы мужчины.

Радинелу Чушеву из Болгарии раскритиковали в соцсетях за искусственную внешность.

Блерту Весели из Косова обвинили в фотошопе.

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