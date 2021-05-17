10 участниц "Мисс Вселенная", которые удивили необычной внешностью
Конкурс красоты – жестокий отбор участников, но номинанты "Мисс Вселенная" доказали, что красота может быть разной. Миллионы мечтают завоевать этот титул, однако всегда побеждали девушки с нереальными параметрами и идеальными лицами.
Многие страны в 2020 году избавились от стандартов красоты и выбрали обычных девушек, они занимаются благотворительностью, волонтерством и защищают права женщин. OBOZREVATEL собрал участниц конкурса "Мисс Вселенная", которые озадачили сеть своей необычной внешностью
Аиша Точиги родилась в Гане, а затем переехала в Японию. Еще в Африке юная модель заболела малярией, а сейчас помогает движению, которое борется со страшным недугом.
Челси Тайуи из Ганы работает директором в фонде, который стремится обеспечить всем людям доступ к ресурсам, чтобы удовлетворить потребности общества.
Участница от Исландии Элизабет Хульда обожает путешествовать и мечтает, чтобы каждый человек узнавал как можно больше о разных культурах.
Норвежская красавица Сурннива Фригстат работает в организации, которая помогает жертвам домашнего насилия.
Техила Леви в Израиле работает волонтером в детском саду для детей с инвалидностью, где учится ее младший брат.
Ретушеры не один час работали над фотографиями, чтобы сделать их идеальными. Паула Мехметукай из Албании работает волонтером в организации "Красный крест".
Марайа Тиббетс с Каймановых островов вызвала шквал критики в сети. Хейтеры убеждают, что девушка не настолько красивая, чтобы участвовать в подобных конкурсах. 27-летняя модель борется за права женщин.
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