10 участниц "Мисс Вселенная", которые удивили необычной внешностью

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 минуты
5,9 т.
Девушки обладают необычной внешностью

Конкурс красоты – жестокий отбор участников, но номинанты "Мисс Вселенная" доказали, что красота может быть разной. Миллионы мечтают завоевать этот титул, однако всегда побеждали девушки с нереальными параметрами и идеальными лицами.

Многие страны в 2020 году избавились от стандартов красоты и выбрали обычных девушек, они занимаются благотворительностью, волонтерством и защищают права женщин. OBOZREVATEL собрал участниц конкурса "Мисс Вселенная", которые озадачили сеть своей необычной внешностью

Аиша Точиги родилась в Гане, а затем переехала в Японию. Еще в Африке юная модель заболела малярией, а сейчас помогает движению, которое борется со страшным недугом.

Аиша Точиги победила в конкурсе красоты в Японии

Челси Тайуи из Ганы работает директором в фонде, который стремится обеспечить всем людям доступ к ресурсам, чтобы удовлетворить потребности общества.

Челси Тайуи выиграла в конкурсе красоты в республике Гана.

Участница от Исландии Элизабет Хульда обожает путешествовать и мечтает, чтобы каждый человек узнавал как можно больше о разных культурах.

Элизабет Хульда победила в конкурсе красоты от Исландии.

Норвежская красавица Сурннива Фригстат работает в организации, которая помогает жертвам домашнего насилия.

Сурннива Фригстат победила в конкурсе красоты в Норвегии

Техила Леви в Израиле работает волонтером в детском саду для детей с инвалидностью, где учится ее младший брат.

Техила Леви победила в конкурсе красоты в Израиле

Ретушеры не один час работали над фотографиями, чтобы сделать их идеальными. Паула Мехметукай из Албании работает волонтером в организации "Красный крест".

Паула Мехметукай из Албании победила в конкурсе красоты.

Марайа Тиббетс с Каймановых островов вызвала шквал критики в сети. Хейтеры убеждают, что девушка не настолько красивая, чтобы участвовать в подобных конкурсах. 27-летняя модель борется за права женщин.

Марайа Тиббетс победила в конкурсе красоты на Каймановых островах

Ванесса Кастро Гильен из Парагвая борется, чтобы женщины могли также выбирать профессии, в которых в основном задействованы мужчины.

Ванесса Кастро Гильен победила в конкурсе красоты в Парагвае

Радинелу Чушеву из Болгарии раскритиковали в соцсетях за искусственную внешность.

Радинела Чушева победила в конкурсе красоты в Болгарии.

Блерту Весели из Косова обвинили в фотошопе.

Блерта Весели победила на конкурсе красоты в Косово

Ранее OBOZREVATEL писал: