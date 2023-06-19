Как увеличить губы с помощью макияжа и какие оттенки помад в моде летом 2023

Зрительно увеличить губы мечтают многие красавиц, которые комплексуют из-за их размера и формы. Визажисты умеют добиться эффекта пухлых губ с помощью макияжа. Для этого подойдет большинство оттенков помад, но в 2023 году пользоваться стоит только трендовыми цветами.

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Об этом редакторам журнала Elle рассказала профессиональная визажистка Агнешка Вилк. По ее словам, всего два простых шага помогут подчеркнуть уста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы увеличить губы, эксперт рекомендует сначала навести контуры. Для лучшего эффекта можно чуть-чуть выйти на кожу, но сделать это очень незаметно. Цвет карандаша должен быть темнее естественного оттенка кожи.

В центр стоит нанести блеск с оттенком. Сияние на устах зрительно сделает их более объемными, что не получится с матовым продуктом.

В моде этим летом будут как сочные, так и нюдовые помады. Наиболее трендовым и женственным визажистка считает классический красный цвет.

Однако его лучше наносить в вечернее время дня или когда этого требует ситуация. В повседневной жизни можно наносить пастельные, нюдовые и розовые оттенки, которые не будут слишком бросаться в глаза.

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