Как увеличить глаза, губы или уменьшить нос с помощью макияжа: секреты визажистов

Макияж творит чудеса. С помощью косметики девушка может измениться до неузнаваемости: подчеркнуть все достоинства, скрыть неровности кожи, уменьшить нос, увеличить губы и даже глаза. Если обладать некоторыми знаниями, можно создать восхитительный мейкап без помощи визажистов.

Видео дня

OBOZREVATEL поделится, как замаскировать ваши слабые стороны и превратиться в роковую красотку. Кайли Дженнер и Ким Кардашьян постоянно пользуются этими секретами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уменьшить нос?

Все зависит от того, что вы хотите скрыть. Чтобы скорректировать длинный нос, нанесите бронзер только на его кончик. Вверху (вдоль спинки носа) сделайте линию светлой основой. Аккуратно растушуйте.

В случае с широким носом средняя часть должна быть темной, а бока – светлее. На кончик носа нанесите хайлайтер.

Чтобы замаскировать горбинку на носу, используйте основу на один тон темнее, чем ваша обычная, а остальную часть лица покройте более светлой.

Если ваша проблема – курносость, тогда попробуйте нанести темную основу под нос. Спинку носа осветлите с помощью хайлайтера.

Как увеличить губы?

Дабы похвастаться губами как у Анджелины Джоли необязательно прибегать к услугам косметологов, достаточно знать несколько лайфхаков. Все, что вам нужно иметь, – это карандаш для губ естественного розового цвета, хайлайтер и тональную основу. Накрасьте губы карандашом немного выше лука купидона. Затем растушуйте края кистью, нанесите на верхнюю губу немного хайлайтера и, если надо, поправьте несовершенства тоналкой.

Как увеличить глаза?

Чтобы увеличить глаза с помощью техник мейкапа, нужно начать с окрашивания бровей. Хайлайтер под бровью поможет оптически открыть взгляд. Также нанесите это средство на внутренний уголок глаза. Можно использовать серебристые, шампань или золотые тени. Подчеркните нижнее веко кремовой подводкой и накрасьте верхнее веко черным карандашом. Добавьте ресницам объема, выбрав тушь с изогнутой щеточкой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, существует несколько ошибок в макияже глаз, которые могут состарить. Осторожными нужно быть с графитовыми и черными оттенками теней, накладными ресницами и стрелками. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!