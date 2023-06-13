Как ухаживать за волосами летом, чтобы они не превратились в 'солому': пять правил

Согласно сезону, мы должны менять уход не только за кожей, но и за волосами. Солнечные лучи, морская соль и пыль делают нашу шевелюру сухой, ломкой и безжизненной. Как быть в этой ситуации? Нужно обязательно наносить термозащиту на локоны и уделять должное внимание увлажнению. Кроме того, мало кто задумывается, но из-за смены рациона летом наша шевелюра остается без важных нутриентов, необходимых ей круглый год.

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OBOZREVATEL поделится важными советами, как сохранить красоту волос в жару. После летнего сезона вам не придется прятать локоны под головными уборами и отдавать свою зарплату на их восстановление.

1. Защита от ультрафиолета

Летом важно наносить термозащиту не только перед сушкой и укладкой волос. Если вы выходите на улицу, сбрызните локоны несмываемым кондиционером-спреем с SPF-фильтрами.

2. Увлажнение волос

Это самая активная процедура летнего сезона. Используйте средства для ухода с маслами в составе. Вы также можете обратить внимание на сами масла, но следует применять их экономно. Несколько капель продукта достаточно, чтобы пригладить пряди. Не забывайте пить больше воды, чтобы увлажнять волосы изнутри.

3. Питание локонов

В жару нам хочется есть больше легкой еды. Мясные и рыбные блюда, бобовые, каши и запеканки отходят на второй план. Так, несмотря на изобилие сезонных овощей и фруктов, волосы могут недополучать белок и аминокислоты, витамины группы В, важные микроэлементы. Потому старайтесь добавить в свой рацион витамины В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12, железо, цинк и медь.

4. Естественное высыхание волос

Летом предпочтительнее прибегать к естественной сушке волос. После мытья промокните локоны полотенцем, нанесите масло и выполняйте свои домашние обязанности, пока пряди не просохнут. После используйте термозащиту и сделайте укладку.

5. Скрабирование кожи головы

1 или 2 раза в месяц проведите процедуру отшелушивания, используя мягкий скраб или пилинг для кожи головы. Не забывайте мыть голову в два этапа и делать легкий самомассаж.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, какие прически идеально подойдут для летней жары. Чтобы не казаться банальной, сделайте высокий хвост и обверните резинку локоном, или же попробуйте выполнить пробор-зигзаг.

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