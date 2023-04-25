Как убрать морщины с помощью макияжа: пять приемов с потрясающим эффектом. Фото

Макияж способен не только подчеркнуть преимущества внешности, но и скрыть недостатки кожи, такие как, к примеру, морщины. Возрастные изменения на лице можно замаскировать, если знать несколько секретов удачного макияжа, который освежает и омолаживает.

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Однако не стоит забывать, что за кожей нужно регулярно ухаживать, чтобы любой макияж выглядел потрясающе. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 приемах, которые визуально сделают лицо моложе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Увлажнение

На обезвоженной коже все нюансы можно легко разглядеть. Чтобы тон выглядел ровно и сиял, следует тщательно увлажнить лицо перед нанесением косметики. За счет дополнительного увлажнения морщины смотрятся менее заметно.

База под макияж

Следует также запастись базой с эффектом филлера. Хотя это косметическое средство и не будет иметь длительный эффект, небольшие морщины он сможет заполнить, чем сделает тон более гладким.

Консиллер

Светоотражающий консиллер с сияющими частицами поможет осветить проблемную зону, чтобы мимические морщинки не бросались в глаза. Его лучше наносить только на небольшие нюансы, чтобы тон не выглядел пятнистым.

Правильный макияж глаз

Чтобы не подчеркнуть опущеные веки и морщинки вокруг глаз, лучше избегать блестящих теней и четких линий. Например, стрелка может потрескаться на неровной коже, а вот растушеванный карандаш поможет замаскировать возрастные изменения.

Глянцевый эффект

Матовый финиш на губах, пудра и другие подобные косметические средства только испортят макияж. Если цель – перекрыть морщины, нужно сделать акцент на сиянии и увлажнении.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какой трюк "заставит" кожу сиять. Чтобы всегда выглядеть свежо, нужно знать, как правильно наносить тональное средство на лицо. Этот лайфхак спасает звезд. Узнайте подробности в нашем материале.

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