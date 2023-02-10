Как сделать маникюр, как у Хейли Бибер: секреты новой тенденции Barbiecore. Фото

Среди красавиц всего мира набирает популярность новый барби-тренд в маникюре. Американская модель Хейли Бибер одна из первых всемирно известных звезд, продемонстрировавшая его на своих руках.

Видео дня

Как это уже бывало, выбор знаменитости стал движущей силой в моде, поэтому ее поклонницы попытались повторить нежный дизайн. Как его сделать, написали редакторы французского модного глянца Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поговаривают, что трендовый маникюр для Хейли Бибер создала ее любимая мастерица Зола Ганзоригт, ответственная за ноготки многих звезд в Лос-Анджелесе.

Ее дизайн напоминает другой тренд – глазированный пончик – о котором OBOZREVATEL писал раньше. Впрочем, разница тенденций в том, что Barbiecore создается в насыщенно-розовых оттенках.

Чтобы повторить маникюр, как у Хейли Бибер, нужно выбрать яркий розовый цвет, который у многих ассоциируется с барби.

Изюминкой трендового дизайна станет блестящая втирка или топ с блестками, которые придадут дополнительное сияние. Редакторы Vogue утверждают, что Barbiecore станет самым модным дизайном нового сезона.

Кстати, поткрытие не обязательно должно быть однотонным. С дизайном можно экспериментировать.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, какой маникюр будет в моде в 2023 году. Его особенность в минимализме, который сейчас задает тенденции в области моды. Читайте в нашем материале, как создать "невидимый" френч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!