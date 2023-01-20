Маникюр ''глазированный пончик'' стал вирусным трендом: это идеальный выбор для зимы. Фото

Основоположником этого тренда можно считать американскую модель Хейли Бибер, которая покорила многих модниц своим "глазированным" оттенком на ногтях. Чтобы точнее понять эту тенденцию, нужно представить пончик, покрытый нежной, слегка розоватой и блестящей глазурью. Именно этот эффект хотят повторить мастера маникюра во всему миру.

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Фотографию популярного маникюра Бибер разместила в своем Instagram еще в июле 2022 года. Девушки сразу начали повторять данный тренд, отмечая, что этот оттенок шикарно смотрится на загорелых руках. Однако он будет уместным и зимой, так как очень похож на блестящий дождик или снег (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Такой тон хорошо выглядит на ногтях любой длины и формы, а также позволяет соблюсти баланс между элегантным гламуром и естественностью. Он подойдет как для строгого офисного образа, так и для свидания и светской вечеринки.

Как сделать маникюр "глазированный пончик" в домашних условиях?

1. Подготовьте ногти к покрытию: подпилите их и удалите кутикулу;

2. Нанесите на ногтевую пластину базовое покрытие и высушите в ультрафиолетовой лампе;

3. Нанесите лак молочно-белового цвета (жемчужного), высушите его;

4. Вотрите в ногти немного хромированной пудры;

5. Покройте прозрачным лаком.

Палитра оттенка может варьироваться от жемчужного белого до нежно-розового с переливающимися частичками.

К слову, Хейли Бибер приверженка не только "пончикового" маникюра, но и такой же блестящей кожи. Данного эффекта девушка добивается с помощью увлажняющего крема, который она наносит на ночь, чтобы средство впиталось за время сна.

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