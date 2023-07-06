Как сделать лицо более худым с помощью макияжа: хитрости, которые творят чудеса. Фото

У вас круглое лицо и пухлые щечки, но вы всегда хотели иметь четко выраженные скулы? Их легко можно получить даже без услуг пластического хирурга. Достаточно знать несколько техник макияжа и иметь нужные косметические средства. Контуринг – идеальный вариант для тех, кто желает подчеркнуть свои достоинства и замаскировать недостатки. К слову, Ким Кардашьян часто пользуется советами, о которых мы расскаже ниже.

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OBOZREVATEL докажет, что с помощью бронзатора, консилера и хайлайтера вы сможете добиться эффекта острых скул, как у Анджелины Джоли. Согласитесь, от нее тяжело оторвать взгляд (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Создаем блики

Нанесите консилер на один тон светлее цвета лица под глаза, в центр лба, на подбородок и переносицу. Затем "подсветите" хайлайтером все выступающие части. На яблочки щек положите персиковые румяна с теплым оттенком.

Затемняем лицо

Нанесите бронзатор на тон темнее вашего цвета лица на линию роста волос, под скулой, на виски, на боковую сторону носа и по обе стороны от подбородка. Хорошо растушуйте, чтобы не было видно четкого перехода. Сверху закрепите контуринг пудрой.

Среди самых распространенных ошибок при скульптурировании лица корректорами – недостаточно ровный тон и избыток средства на кисти. Из-за этого на лице могут остаться пятна.

Также стоит запомнить, что контуринг делается после окончательной подготовки лица. Сперва вы должны очистить его, увлажнить, нанести корректор, тональную основу, а после совершить скульптурирование и положить румяна. Основное правило контуринга – он должен корректировать черты лица, но оставаться незаметным.

Как писал OBOZREVATEL, с помощью специальных техник также можно увеличить глаза, губы и уменьшить нос. Для этого вам понадобится всего три бьюти-средства. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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