Как сделать кожу идеальной за 10 минут с помощью системы 4-2-4. Раскрыт главный бьюти-секрет кореянок

Кореянки известны своим ровным тоном кожи, который буквально завораживает своим сиянием. Секрет кроется в двойном очищении лица по системе "4-2-4" с применением гидрофильного масла и пенки, популярной в Южной Корее и Японии.

Именно эта система ухода за кожей помогает очистить поры и избавиться от черных точек обладательницам комбинированного, жирного и проблемного типов кожа. Процедура включает в себя 4 минуты очищения, 2 минуты тонизирования и 4 – увлажнения.

Перед умыванием следует удалить с лица остатки макияжа. Затем на сухое лицо необходимо нанести гидрофильное масло и около 4 минут массировать кожу подушечками пальцев рук.

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Этот продукт удалит загрязнения с кожи, а растирание улучшит кровообращение. Затем необходимо умыться водой и протереть лицо, после чего можно приступать ко второму этапу системы "4-2-4".

На сухое лицо нужно нанести средство для очищения кожи – пенку или гель – и в течение 2 минут массировать. Кожа должна быть сухой, поскольку так средство будет иметь больший эффект пилинга.

На третьем этапе необходимо на протяжение 2 минут смывать пенку или гель с лица горячей водой, а потом повернуть кран и продолжить умывание под напором холодной воды. Эта манипуляция поможет расширить поры, запустить детоксикацию кожи, а затем закрыть их обратно.

После очищения лица по системе "4-2-4" не следует вытирать лицо, лучше похлопывающими движениями рук ввести влагу обратно в кожу. Не стоит забывать про тонер или лосьон, который поможет восстановить pH-баланс.

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