Как придать волосам объем. 9 хитростей от звездного стилиста

Эксперт назвал 9 действенных способов, как придать волосам объем и сохранить прическу даже после ношения головного убора. Несколько простых манипуляций с прядями позволят потрясающе выглядеть с любой длиной и стрижкой.

О том, какими секретными лайфхаками пользуются звезды, стилист Люк Хершесон рассказал изданию Vogue. Для того чтобы их повторить, понадобится всего один поход к парикмахеру или час свободного времени дома.

Слишком много кондиционера

Специалист утверждает, что большое количество кондиционера на волосах может сделать его тяжелым. Зрительно пряди будут казаться еще более тонкими, а объем у корней не сохранится надолго. Люк советует пользоваться увлажняющими средствами для волос с умом.

Видео дня

Сменить прическу

Чтобы создать длительный объем, нужно придерживаться золотого правила графического среза. Нужна форма и правильная прическа со срезом, которая будет сопротивляться силе тяжести.

Подстричь пряди у лица

Прямая или рваная челка или укороченные пряди у лица создадут визуальное ощущение дополнительной текстуры и толщины.

Накладные волосы

По словам Люка, известные звезды часто пользуются накладными волосами, чтобы произвести впечатление на красной дорожке. Искусственные пряди или специальные подушечки на липучке, крепящиеся у корней волос, помогают создать дополнительный объем.

Смена пробора

При центральном проборе волосы выглядят более плоскими, поэтому можно добавить пышность, переместив волосы на одну из сторон. Такой трюк займет всего несколько секунд, однако продержится целый день.

Начес

Щеткой из смешанной щетины, удерживая волосы вверху, нужно провести вниз за корнями на макушке. Такими простыми манипуляциями создастся начес как у Бриджит Бордо.

Дополнительные средства

Для того чтобы создать эффект объемных волос без помощи парикмахеров, можно использовать специальные средства. Несколько капель мусса для пышности и волосы будут держать форму до конца дня.

Правильная сушка

Во время сушки волос следует направлять поток воздуха под корни и вверх. Таким образом, можно помочь прядям держать объем.

Эксперименты с цветом

Когда создается текстура и контраст с помощью цвета, появляются глубина и иллюзия толщины. Люк считает, что лучшим вариантом окрашивания является такое, куда добавили тонкие блики.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему волосы выпадают и как правильно подобрать уход зимой. Трихолог рассказала, как спасти свою прическу в холодное время года.