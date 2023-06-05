Как подобрать оттенок помады по цвету волос: правила, которые действительно работают

Найти идеальную помаду сегодня действительно затруднительно, ведь выбор оттенков просто огромен. И среди сотен трендовых цветов сложно не растеряться. Однако существует ряд универсальных правил, помогающих подобрать помаду.

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Цвет косметического средства должен соответствовать: тону кожи, форме губ и цвету волос. Последний параметр наиболее значим при подборе помады и OBOZREVATEL решил подробнее остановиться именно на нем.

Чтобы подобрать помаду по цвету волос, необходимо хорошо присмотреться к его подтону – теплый он или холодный.

Оттенки помады для брюнеток

Если у вас холодный подтон волос, то вам подойдут светлые розовые помады.

Если же вы брюнетка с теплым подтоном волос, то вашей будет помада винного, сливового и нежно-розового цвета. К примеру:

Оттенки помады для блондинок

Пепелистым и "холодным" блондинкам подходят чудесные и холодные розовые оттенки. Для эффектного вечернего макияжа можно попробовать сиреневый цвет.

Медовым и золотистым блондинкам подойдут теплые оттенки красного, розового или персикового цвета.

Оттенки помады для русых

Русые волосы обычно не слишком яркие, а, следовательно, акцент на помаду будет особенно выразительным. Попробуйте помады разных оттенков красного цвета.

Если подтон холодный, подойдут светлые розовые помады, а если теплый – винный, сливовый и нежно-розовый.

Оттенки помады для рыжих

Рыжие волосы всегда имеют теплый подтон, не важно, светлые они или темные. Поэтому рыжеволосым девушкам пойдут неяркие розовые или персиковые помады, чудесные с уклоном к оранжевому и полупрозрачные розовые.

Обладательницам темно-рыжих локонов можно попробовать вишневую или бордовую помаду. Можно рискнуть и нанести на губы фиолетовую помаду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чтобы подобрать идеальный оттенок помады, следует учесть пять факторов.