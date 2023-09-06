Как 'неприступный макияж' стал трендом TikTok и почему он отпугивает мужчин. Фото и видео

В TikTok набирает популярности бьюти-тренд под названием Unapproachable Makeup ("неприступный макияж"). Девушки, которые его делают, хотят "спастись от назойливого внимания мужчин". При помощи косметики они создают образ максимально неприступных и уверенных в себе женщин.

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Этот тренд в TikTok запустила блогерша из Лос-Анджелеса с никнеймом lottiestarrs. По ее мнению, "неприступный макияж" может отпугивать представителей противоположного пола, поскольку они будут бояться проявлять свое порой назойливое внимание (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За два месяца после публикации ролика о "неприступном макияже" его посмотрели больше 9 миллионов раз, а лайков под ним собралось около двух миллионов.

Чтобы превратить себя в роковую женщину, которую боятся мужчины, блогерши, как правило, рисуют смоки айс и контурируют лицо, подчеркивая скулы, делая их выразительными и даже резкими, а также создавая эффект "лисьих глаз".

Конкретных правил в Unapproachable Makeup не существует, однако добиться необходимого результата можно при помощи выразительного взгляда. Для этого девушки рисуют довольно толстые стрелки черной подводкой или карандашом. Можно также поэкспериментировать с накладными ресницами.

Делая акцент на глазах, красавицы также не забывают о бровях. Они расчесывают их специальной кисточкой и взъерошенным методом укладывают воском или гелем.

Что же касается губ, то здесь визажисты рекомендуют использовать эффект градиента или плавного перехода от одного цвета к другому. В уголках используйте более темный карандаш, например, коричневый, а ближе к центру – светлый, натуральный оттенок. Так губы будут зрительно казаться больше. Можно добавить блеск.

Один из самых важных этапов перед выходом на улицу – начать чувствовать себя спокойно и уверенно. Главная цель Unapproachable Makeup, как считают блогерши, – отпугнуть закомплексованных мужчин, но вместе с тем привлечь надежного будущего партнера.

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