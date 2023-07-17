Как избавиться от седины на волосах без краски: пять эффективных способов, которые удивят. Фото

Генетика и тревога – это две основные причины, по которым наши волосы с возрастом теряют пигмент и седеют. Так, при первых проявлениях седины женщины сразу же бегут к парикмахерам и начинают красить волосы.

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Однако покраска это часто дорогостоящая процедура, да и на запись к хорошему парикмахеру бывают значительные очереди. Так что делать, когда нужно срочно скрыть седину, а на запись к парикмахеру у вас нет времени или лишних средств, расскажет OBOZREVATEL.

Эти 5 простых и бюджетных вариантов помогут вам в борьбе сединой.

Сок свеклы

Необходимо нарезать свеклу ломтиками и проварить ее не менее часа на медленном огне. Затем полученное процедить и влить 2 столовых ложки кокосового масла. Эту смесь необходимо тщательно нанести на ваши волосы. Если на висках останутся следы, достаточно немного вазелина, чтобы их устранить. Свекольный сок творит настоящие чудеса с вашими волосами.

Кофе

Кофейная гуща не требует долгого времени выдержки. После охлаждения напитка для достижения эффективного результата требуется всего 20 минут. Итак, для тех, кто спешит и хочет любой ценой узнать, как скрыть седые волосы, когда вы брюнетка, это идеально.

Смесь корицы и гвоздики

Купив необходимое, положите 2 палочки корицы, 2 чайные ложки гвоздики, 1 кофейную и еще одну столовую ложку кукурузного крахмала, все вскипятите. Используя ситечко с маленькими отверстиями, отфильтруйте эту смесь во избежание комочков. Эту смесь следует нанести на поседевшие волосы. После паузы максимум пол часа эта натуральная маска должна устранить седину. Она также положительно влияет и укрепляет кожу головы. Разбирая питательные вещества, мы находим в ней витамины А и С, а также железо, селен, цинк и каротин. Корица превращает серый цвет в яркую карамель. Это средство хорошо пахнет и работает!

Черный чай

Этот знаменитый напиток творит чудеса с волосами. Для тех, кто хочет устранить седину, следует вскипятить воду и добавить в нее не менее двух пакетиков чая. Этой жидкостью следует промыть волосы. Такое средство отлично работает с сединой у брюнеток.

Хна

Хна может окрасить волосы в коричнево-красный, рыже-коричневый или даже оранжево-красный оттенки. Однако цвет, который вы получите, если решите выкрасить волосы хной, будет зависеть от вашего природного оттенка, у каждого человека он получается уникальным.

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