Как избавиться от мешков под глазами: диетолог назвала несколько способов

Индийский диетолог и автор нескольких книг по принципам здорового питания Пуджа Махиджа назвала несколько простых способов избавиться от мешков под глазами.

Врач отметила, что не нужно пугаться отеков вокруг глаз с утра. По ее словам, в первую очередь можно умыться прохладной водой, пишет The Indian Express.

Если это не помогло, и мешки не исчезли, Махиджа предложила придерживаться нескольких правил:

есть овощи и фрукты и пить два-три литра воды каждый день, чтобы организм перестал скапливать воду впрок.

Пить меньше чая, кофе, энергетических напитков и алкоголя, так как они способствуют выводу жидкости и появлению отеков.

Добавьте петрушку в рацион, потому что она помогает выводить токсины из организма. Ее можно класть в супы и салаты.

Также диетолог дала рецепт коктейля для борьбы с мешками под глазами: нужно сделать сок-пюре из огурца, сельдерея, помидора и петрушки и добавить туда пару капель сока лайма.

Эксперт добавила, что если мешки под глазами не исчезают долгое время, болят или увеличиваются в размерах со временем, стоит обратиться к врачу, так как это может быть симптомом болезней почек.

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