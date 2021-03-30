Як позбутися від мішків під очима: дієтолог назвала кілька способів

Карина Бондаренко Краса 05:20, 30.03.2021 Оновлено: 05:33, 30.03.2021

Індійська дієтологиня і авторка декількох книг по принципам здорового харчування Пуджа Махіджа назвала кілька простих способів позбутися від мішків під очима.

Лікар зазначила, що не потрібно лякатися набряків навколо очей з ранку. За її словами, в першу чергу можна вмитися прохолодною водою, пише The Indian Express.

Якщо це не допомогло, і мішки не зникли, Махіджа запропонувала дотримуватися кількох правил:

  • їсти овочі та фрукти і пити два-три літри води щодня, щоб організм перестав накопичувати воду про запас.

  • Пити менше чаю, кави, енергетичних напоїв і алкоголю, так як вони сприяють виведенню рідини і появи набряків.

  • Додайте петрушку в раціон, тому що вона допомагає виводити токсини з організму. Її можна класти в супи і салати.

Також дієтолог дала рецепт коктейлю для боротьби з мішками під очима: потрібно зробити сік-пюре з огірка, селери, помідори і петрушки і додати туди пару крапель соку лайма.

Експерт додала, що якщо мішки під очима не зникають довгий час, болять або збільшуються в розмірах з часом, варто звернутися до лікаря, так як це може бути симптомом хвороб нирок.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський блогер Роб Рівера заради експерименту випробував на собі кольорову дієту. Її суть полягає в тому, щоб їсти продукти тільки одного кольору.

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