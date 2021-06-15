Кайли Дженнер похвасталась самым трендовым маникюром с каплями. Фото

Американская знаменитость Кайли Дженнер продемонстрировала на собственном примере, какой дизайн на ногтях сейчас в тренде. Она сделала маникюр с имитацией капель воды, которые действительно кажутся настоящими.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующие кадры (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Дженнер уверена, что такой дизайн на ногтях точно не останется без внимания окружающих, а также будет радовать его обладательницу на протяжении нескольких недель.

Известная модель сделала капли на ногтях, которые скомбинировала с натуральной базой и оранжевым гель-лаком. Снимки маникюра бизнесвумен настолько понравились поклонникам, что за довольно короткий период времени набрали 5,4 миллиона лайков и множество комментариев.

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"Волшебно", "Очень ярко", "Как всегда стильно", "Крутой маникюр", "Кайли в тренде", "Мне нравится!", "Оригинально", – восхитились пользователи.

Коротко о знаменитости:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на сегодняшний день вместо привычного бежевого цвета в тренде универсальный и простой светло-коричневый оттенок или близкий к шоколадному. Он хорошо выглядит на любой длине ногтей и имеет нейтральные свойства.