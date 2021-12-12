Хитрый трюк. Блогер показала, как выглядеть стройнее и сексуальнее в белье

Известная блогер из Великобритании Наташа Сандху поделилась двумя фотографиями, на которых она позирует в нижнем белье в одно и то же время, но под разными ракурсами. Девушка пыталась продемонстрировать, что даже у красивой картинки в соцсетях есть обратная сторона – с целлюлитом и бесформенной талией.

Инфлюенсер опубликовала коллаж из двух фотографий (удачной и неудачной) на личной страничке в Instagram. Подписчиков удивило, насколько по-разному может выглядеть модель в зависимости от расположения камеры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Довольно часто пользователи сети видят в своих телефонах идеальное телосложение знаменитых артистов и блогеров. Это провоцирует появление комплексов и чувства собственной неполноценности. Красивые бедра, тонкие талии и пышный бюст звезд кажется недостижимой мечтой, однако британка показала, что навыки позирование многое решают в вопросе стройности.

Видео дня

Наташа сфотографировалась в нижнем белье белого цвета. На первом снимке она сидит в расслабленной позе, у нее выпирают бока, а на ногах заметны проблемы жировой ткани – целлюлит. Рядом она опубликовала точной такой же кадр, однако с более эстетичным телом: гладкой кожей бедер и подтянутым животом.

"То же тело… в тот же день. Все, что я сделала, это немного переместила телефон на несколько сантиметров вперед к солнцу для лучшего освещения и отсутствия ненужных теней, а также подняла его для большего угла похудения. Ну и конечно же села ровно, выпрямив спину", – объяснила блогер.

Наташа призналась, что поначалу долго не могла принять изъяны своего тела, а теперь смело делится такими кадрами. Все для того, чтобы доказать подписчикам: "Не нужно зацикливаться на идеальной фигуре, морить себя голодом, часами сидеть в спортзале, скучая за приемом пищи. Я покупала фастфуд, часто заказывала еду навынос, но я не хочу наказывать себя и мучить за это. Тем более, все зависит только от восприятия".

Вдохновленные постом Наташи, многие люди были признательны ей за "настоящее" фото и поблагодарили за раскрытый секрет удачных снимков.

"Давайте любить свое тело со всех сторон", – подытожила блогер.

К слову, девушка часто делится своими неудачными ракурсами, чем и располагает к себе аудиторию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американка по имени Хлои Фонтейн шокировала своих подписчиков невероятным преобразованием с помощью макияжа. Женщина показала, как благодаря мейкапу перевоплотилась в молодую девушку. Видео стало вирусным – посмотрите и вы.