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Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Анна Кравчук
Красота
4 минуты
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Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Французский маникюр – это что ни на есть вечная классика, которая никуда не денется даже с приходом новых ультрамодных трендов в мире нейл-арта. Однако это вовсе не означает, что френч должен быть всегда одинаковым. Разные интерпретации этого маникюра и делают его вневременным. Так, в этом сезоне популярности набирает так называемый френч с эффектом омбре.

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Это современная адаптация традиционного французского маникюра. Отличие ее заключается в постепенном "исчезновении" лака от розово-телесной основы до белых кончиков. То есть вы не увидите четких полос на ногтях. Вместо них – плавный градиент. OBOZREVATEL собрал несколько вариантов трендового дизайна, который все чаще выбирают мировые знаменитости.

Глянцевый френч с эффектом омбре

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Этот же вариант можно назвать стандартным. Ногти выглядят просто, но глянцевый оттенок придает им изюминки и натурального блеска. Такой маникюр станет прекрасным дополнением к любому образу, сделав его более элегантным.

Блеск для губ "французское омбре"

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Ногтям миндалевидной формы больше всего подойдет едва заметный градиент, созданный глянцевым нежно-розовым лаком, напоминающим блеск для губ.

Натуральное французское омбре

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Для создания эффекта натуральных ногтей выбирайте базовый оттенок лака, который максимально приближен к цвету вашей кожи. Переход к белому лаку так получается еще более плавным и нежным.

Цветное омбре

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Помните, что двухцветный маникюр, даже в случае с французским, не обязательно должен ограничиваться наличием белого лака. Экспериментируйте с палитрой, выбирайте цвет под настроение. Кроме того, как видно на картинке, ногти можно сделать матовыми, что добавит им особого шарма.

Жемчужное омбре

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Этой весной любые 3D-дизайны, аппликации и другие объемные элементы на ногтях будут в тренде. Нежный френч с эффектом омбре особенно гармонично сочетается с жемчугом.

Французское омбре "Бабочка"

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Как мы уже сказали выше, украшения на ногтях в этом сезоне максимально приветствуются. Голографические наклейки в виде бабочек – отличное решение на весенний период. 

Гламурное французское омбре 

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Французский маникюр с эффектом омбре слишком скучно и просто для вас? Не беда. Украсьте ногти стразами и камнями, но соблюдайте меру. Помните: все, что в излишестве, – это плохо. Особенно в вопросах красоты. 

Незавершенное французское омбре с золотой фольгой 

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Еще одно решение для тех, кто любит "побогаче". При этом акценты из золотой фольги не выглядят, что называется, "чересчур". 

Сверкающее французское омбре

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Блеск у основания каждого ногтя делает этот маникюр, несомненно, праздничным и идеальным для тех, кто считает, что в минималистичный французский омбре не помешает добавить немного шика.

Удлиненное французское омбре

Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Эти длинные ногти доказывают, что французское омбре не нужно преуменьшать. Длина и бесцветные драгоценные камни подчеркивают его богатство. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что с наступлением весны в моду ворвался креативный маникюр, украшенный 3D-дизайнами и аппликациями. Звездный мастер маникюра Том Бачик, клиентами которого является Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Селена Гомес, продемонстрировал 7 лучших вариантов для коротких ногтей.

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