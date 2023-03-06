Френч с эффектом омбре, который выбирают звезды: лучшие идеи маникюра для разной длины ногтей. Фото

Французский маникюр – это что ни на есть вечная классика, которая никуда не денется даже с приходом новых ультрамодных трендов в мире нейл-арта. Однако это вовсе не означает, что френч должен быть всегда одинаковым. Разные интерпретации этого маникюра и делают его вневременным. Так, в этом сезоне популярности набирает так называемый френч с эффектом омбре.

Видео дня

Это современная адаптация традиционного французского маникюра. Отличие ее заключается в постепенном "исчезновении" лака от розово-телесной основы до белых кончиков. То есть вы не увидите четких полос на ногтях. Вместо них – плавный градиент. OBOZREVATEL собрал несколько вариантов трендового дизайна, который все чаще выбирают мировые знаменитости.

Глянцевый френч с эффектом омбре

Этот же вариант можно назвать стандартным. Ногти выглядят просто, но глянцевый оттенок придает им изюминки и натурального блеска. Такой маникюр станет прекрасным дополнением к любому образу, сделав его более элегантным.

Блеск для губ "французское омбре"

Ногтям миндалевидной формы больше всего подойдет едва заметный градиент, созданный глянцевым нежно-розовым лаком, напоминающим блеск для губ.

Натуральное французское омбре

Для создания эффекта натуральных ногтей выбирайте базовый оттенок лака, который максимально приближен к цвету вашей кожи. Переход к белому лаку так получается еще более плавным и нежным.

Цветное омбре

Помните, что двухцветный маникюр, даже в случае с французским, не обязательно должен ограничиваться наличием белого лака. Экспериментируйте с палитрой, выбирайте цвет под настроение. Кроме того, как видно на картинке, ногти можно сделать матовыми, что добавит им особого шарма.

Жемчужное омбре

Этой весной любые 3D-дизайны, аппликации и другие объемные элементы на ногтях будут в тренде. Нежный френч с эффектом омбре особенно гармонично сочетается с жемчугом.

Французское омбре "Бабочка"

Как мы уже сказали выше, украшения на ногтях в этом сезоне максимально приветствуются. Голографические наклейки в виде бабочек – отличное решение на весенний период.

Гламурное французское омбре

Французский маникюр с эффектом омбре слишком скучно и просто для вас? Не беда. Украсьте ногти стразами и камнями, но соблюдайте меру. Помните: все, что в излишестве, – это плохо. Особенно в вопросах красоты.

Незавершенное французское омбре с золотой фольгой

Еще одно решение для тех, кто любит "побогаче". При этом акценты из золотой фольги не выглядят, что называется, "чересчур".

Сверкающее французское омбре

Блеск у основания каждого ногтя делает этот маникюр, несомненно, праздничным и идеальным для тех, кто считает, что в минималистичный французский омбре не помешает добавить немного шика.

Удлиненное французское омбре

Эти длинные ногти доказывают, что французское омбре не нужно преуменьшать. Длина и бесцветные драгоценные камни подчеркивают его богатство.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с наступлением весны в моду ворвался креативный маникюр, украшенный 3D-дизайнами и аппликациями. Звездный мастер маникюра Том Бачик, клиентами которого является Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Селена Гомес, продемонстрировал 7 лучших вариантов для коротких ногтей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!