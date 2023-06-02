Это дурной тон! Шесть модных ошибок, которые нельзя допускать. Фото

Хотя может казаться, что в моде не может быть никаких запретов, этикет часто накладывает свои правила на нас. Ведь аккуратный и стильный вид – это комплексное дело.

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Поэтому, чтобы выглядеть красиво, стоит уделить внимание своему здоровью, одежде, прическе, макияжу а также манерам поведения. OBOZREVATEL собрал шесть самых распространенных ошибок, которые портят впечатление о девушке.

Некорректный макияж

Макияж должен соответствовать ситуации. Можно иметь много знаний о технике макияжа и любить экспериментировать с ним, однако следует помнить об адаптации макияжа к конкретным обстоятельствам. Яркий макияж может выглядеть некорректно в офисе и вызвать отрицательную реакцию. С другой стороны, отсутствие макияжа на вечеринке может не соответствовать требованиям события и выглядеть небрежно.

Чрезмерное использование духов

Важно соблюдать соответствующие ароматные нюансы в зависимости от времени суток. К примеру, использование яркого аромата утром может быть неподходящим. Мы все хоть раз испытывали сильный аромат от соседа в общественном транспорте или в лифте. Это связано с тем, что утреннее обоняние бывает более чувствительным, и даже прекрасный аромат может стать излишне выразительным и даже неприятным для окружающих.

Изношенная одежда

Как вы знаете, у каждого человека есть базовый гардероб, состоящий из любимых вещей, которые используются каждый день. Однако важно не одевать износившуюся, деформировавшуюся одежду, на ней появляться катышки, дыры или пятна. Эти признаки свидетельствуют о том, что он уже потерял свою показность и эстетический вид, и пора избавиться от него.

Поправлять макияж в общественных заведениях

Почему женский туалет называется женской комнатой? Это место, где женщины ухаживают за собой. Не стоит поправлять макияж, сидя за столом в ресторане, во время работы в офисе или в транспорте. Это проявление плохих манер и беззаботности. Делать такие вещи следует в специально отведенных местах.

Носить резинку для волос на запястье.

Резинка для волос – это не браслет, поэтому не стоит носить ее на запястье. Это свидетельствует о лень и небрежности. Возможно, в вашей сумочке найдется место небольшой резинки. Но многие женщины, к сожалению, пренебрегают этим правилом.

Носить очки на голове

Запомните: носить очки на голове считается не элегантным и плохим тоном. Во-первых, когда вы носите их как обруч, вы растягиваете скобки, что может привести к тому, что они быстро сломаются. Во-вторых, это свидетельствует о вашей лень и забывчивости. Не будьте ленивыми: храните очки в футляре.

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