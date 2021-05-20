Индустрия косметологии не стоит на месте. Регулярно появляются новые методики и тренды, главные цели которых — обновление кожи и чистота эпидермиса. Но не все новаторства полезны для здоровья, часто это лишь хорошая работа маркетологов, помноженная на желание клиентов косметологов получить быстрый и видимый эффект.

Чтобы быть в курсе актуальных трендов в косметологии и не стать жертвой ненужных процедур, рассказываем все, что вам нужно знать.

Clean Beauty

Не все органические компоненты полезны, а синтетические — вредны. Именно такой подход заложен в концепции Clean Beauty. Главное — это безопасный состав, экологичная упаковка и этичный подход к разработке и тестированию средств.

Комбинированные чистки

Закрепляют эффект в борьбе с различными нюансами на коже комбинированные чистки. Сегодня количество предлагаемых методик и брендов, заложенных в основу процедуры, увеличилось вдвое. Где есть варианты, обязательно будет и фаворит. Чаще всего предпочтение отдают Is Clinical, Holy Land и Zo Obagi. Средняя посещаемость — раз в месяц.

Биоревитализация

Увлажнение и питание по запросу состояния кожи — второй пункт, остающийся трендовым по понятным причинам. Топ-процедурой была и остается биоревитализация, которая максимально насыщает кожу влагой и надолго дарит ей свежий и увлажненный вид. Наряду с не менее эффективной плазмотерапией (увлажнение + питание) советую делать процедуру два раза в год.

Fire & Ice

Третий тренд, не сдающий позиций уже который сезон, это процедура Fire & Ice. Она обеспечивает мощный дренажный эффект и лифтинг. Лицо в буквальном смысле обновляется и подтягивается за один сеанс, поэтому процедура идеальна перед важным событием, когда нужно увидеть результат здесь и сейчас. Также советуют проходить курсом для долговременного эффекта.

Пилинги

Пилинги, в зависимости от сезона, показаний и возраста, я закреплю как последний в списке, но не по значимости тренд. Основная их функция — удаление ороговевших частиц кожи, которые могут поспособствовать тусклому тону лица, закупорке пор и появлению высыпаний. Особую популярность среди этого типа процедур получили Prx-t33 карбоновый и TCA.

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