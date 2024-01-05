Джулия Робертс и дочь Мадонны с волосатыми подмышками были в тренде: как движение Januhairy пропагандирует натуральную красоту

В последние шесть лет в январе становится популярным движение Januhairy, смыслом которого является показать свою природную красоту, хотя бы на месяц отказавшись от удаления волос с тела. Американские звезды с удовольствием поддерживают такой флешмоб, а некоторые почти полностью отказались от бритв.

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Движение Januhairy даже имеет свою страницу в Instagram, где пропагандирует такой вид бодипозитива не только в январе, но и круглый год. Этот тренд пытается нормализовать в обществе такое явление, как волосы на теле женщины. Такие звезды, как Джулия Робертс, Леон Лурдес, давно присоединились к флешмобу и не стесняются быть не идеальными.

Что певица Мадонна, что ее дочь Леон Лурдес появлялись на публике с мохнатыми ногами и подмышками. Хоть они получили шквал критики, звезды не перестали поддерживать свою естественность.

Джулия Робертс еще на премьере "Ноттинг Гилл" в 1999 году не стеснялась своих волос. Робертс признает, что это не было феминистическое заявление, а больше "часть вещей, которую я делаю, как человек на планете, для себя", сказала она в 2018 году, пишет CNN.

"Волосы под мышками и дальше называют самым отвратительным или самым тяжелым для людей. Это сводит людей по-настоящему с ума, потому что такое воспринимается больше, как нарушение гендерных правил и традиционной женственности, чем волосы на ногах", – рассказала CNN Бриан Фахс, профессор женских и гендерных исследований.

CNN утверждает, что ненависть к волосам на теле началась из-за изменений в моде: появлялась одежда, которая открывала больше кожи — например, топы без рукавов и высший подол платьев, показывающее большую часть ног. Разнообразные рекламные объявления тех времен называли бритье решением "ухоженной" женщины для "неудобной личной проблемы".

Поэтому еще в 2019 году британка Лаура Джексон запустила тренд Januhairy, чтобы женщины полюбили себя с волосами на теле. Он начался как социальная кампания, в которой барышень просили пропустить визит к косметологу. С тех пор многие из них присоединились к кампании и считают, что это решение дало свободу, которую они никогда раньше не испытывали.

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