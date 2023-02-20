Добавят объем и придадут образу изысканности: пять лучших причесок для тонких волос. Фото

Удачная стрижка способна исправить недостатки волос и добавить потерянный объем. Даже тонкие и редкие пряди можно привести в порядок, если выбрать уместную прическу и довериться мастеру.

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Исправить плохую ситуацию с волосами можно обладательницам короткой, средней и длинной шевелюры. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 самых удачных стрижках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пикси

Ни для кого не секрет, что короткие волосы намного легче укладывать и придать им объем. Пикси подойдет девушкам с острыми чертами лица, которые не боятся смелых решений.

Сессон

Сложная и эффектная прическа Сессон поможет придать волосам не только объем, но и визуально сделать их более густыми. Плакаты с такой прической до сих пор висят на стенах многих салонов, поскольку она выглядит более профессионально, чем более простые аналоги. Однако следует помнить, что Сессон нуждается в укладке феном и с расческой-браш.

Каре

Часто бывает, что общий вид волос портится из-за секущихся кончиков. Выпадение волос и ломкость визуально делают пряди редкими и неухоженными, поэтому каре отлично решит эту проблему.

Каскад

Чтобы добавить волосам объем и визуально сделать их более густыми, можно добавить шевелюре многослойности. Стрижка каскад исправит эту ситуацию и поможет подровнять ломкие кончики.

Челка

Чтобы создать дополнительный объем и не укорачивать длину, можно подобрать челку к форме лица. Удлиненная, прямая или челка на бок – удачные варианты, чтобы придать шевелюре обновленный вид.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически строго противопоказаны в зрелом возрасте. Есть пять стрижек, которые лучше не делать дамам, которым за сорок. Подробнее об антипримерах читайте в нашем материале.

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