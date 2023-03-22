Для чего в трусики вшивают ''карманчик'': у него есть особая функция

Белье – одно из важнейших элементов гардероба, поскольку постоянно контактирует с самой уязвимой частью тела. Не зря говорят, что на нем важно не экономить, ведь качественная модель может помочь предотвратить многие проблемы с женским здоровьем. В частности, для этого в трусики вшивают "карманчик" – дополнительную хлопчатобумажную вставку, которую называют ластовицей.

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Этот "карманчик" выполняет особую функцию, ведь слизистая интимных органов требует дополнительного внимания. OBOZREVATEL решил рассказать, почему важно убедиться, что ластовица есть на белье, прежде чем приобрести его (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, вставка, обычно пришитая к трусикам с двух или трех сторон (в зависимости от модели), защищает интимные органы от дискомфорта и болезненого трения о, например, жесткие штаны.

Более того, дополнительный слой ткани в самой интимной зоне поможет предотвратить заболевания, которые могут развиться из-за плохой вентиляции и обильных выделений. В частности, вагиноза и молочницы.

Есть у "карманчика" и другие преимущества. Например, ластовица бережет от выделений основной материал белья. Так оно будет дольше носиться и аккуратнее выглядеть.

Впрочем, важно помнить, что дополнительный слой ткани – не залог комфорта и гигиены, если он сшит из синтетических материалов. "Карманчик" должен быть выполнен из хлопчатобумажных материй. Они лучше впитывают влагу и предотвращают создание комфортной для грибков и других микроорганизмов среды.

Интересно, что ластовица не предусмотрена на изысканном белье с кружевом, многих стрингах и других специфических моделях, поскольку производители предполагают, что такие трусики будут использовать исключительно в интимных целях, поэтому в дополнительной защите нет необходимости.

Ранее OBOZREVATEL писал, для чего на многие модели трусиков пришивают бантик. Подробнее о том, для чего это делают – читайте в материале.

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