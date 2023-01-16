Что делать, чтобы волосы были густыми и блестящими: 10 главных правил

Быть обладательницей тонких волос – не всегда проблема, когда дело доходит до быстрого высыхания, маленького количества стайлинговых средств и стойкости причесок. Однако, если хочется улучшить качество волос и покрасоваться с объемной шевелюрой, следует пересмотреть свой уход.

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Эксперты-трихологи Филипп Би и Керри Эйтс назвали редакторам сайта IPSY 10 правил, которые помогут в этой миссии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

– Шампунь для объёма. Обычно обладательницы жидких волос выбирают шампуни для восстановления или блеска, но лучше сместить фокус на моющие средства с эффектом объема.

– Средства для утолщения волос. Выбирая маску, спрей или бальзам, лучше ориентироваться на продукты, которые зрительно наполнят пряди, утолщая их.

– Диета. Рост и качество волос зависят от питания, поэтому следует включить в рацион продукты с высоким содержанием жирных кислот, белков и витаминов A, B, C и E.

– Пилинг. Кожа головы, как и лицо, иногда требует дополнительной очистки, когда грязь, сало, пыль и остатки стайлинга накапливаются у корней. Если игнорировать этот шаг, волосы будут расти медленно.

– Термические повреждения. Одной из причин проблем с ростом и качеством волос является злоупотребление некачественными термосредствами – феном, плойкой, выпрямителем.

– Утренняя мойка головы. Дополнительный уход в виде несмываемых кондиционеров и бальзамов поможет зрительно улучшить волосы сразу после укладки, тогда как ночной сон сведет на "нет" все их полезные свойства.

– Холодный воздух. Если времени очень мало, а голову нужно высушить, лучше пользоваться функцией холодного воздуха. Это займет больше времени, однако пряди точно будут невредимы.

– Массаж. Для стимуляции кровообращения кожи головы можно воспользоваться услугами массажиста или делать массаж в домашних условиях. Для этого подойдет даже обычная расческа.

– Стрижка. Даже с лучшим уходом волосы со временем портятся, поэтому их нужно регулярно подстригать. Здоровые пряди – признак ухоженной шевелюры, а секущиеся кончики не помогут создать иллюзию длинных волос.

– Никаких тугих причесок. Жесткая резинка, излишек аксессуаров и перетянутые пряди могут повредить волосы и вызвать ломкость.

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