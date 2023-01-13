Правило 5,5 поможет определить, какая прическа будет лучшей для вас: в чем суть

Наверняка вы не раз задумывались, какая длина волос для вас наиболее подходящая. Простая формула, которая была открыта авангардным парикмахером и новатором Джоном Фридой, удовлетворит ваше любопытство и поможет рискнуть на смену имиджа.

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OBOZREVATEL подробно расскажет, как работает правило 5,5. Данный способ – легкий, но надежный. Он покажет, какая прическа подходит вашему типу лица.

Легендарный английский стилист Джон Фрида изучал лица и заметил, что челюстная кость определяет, с какой длиной волос люди будут лучше выглядеть. Рассчитать это не составит труда. Для этого вам понадобится зеркало, линейка, карандаш и 30 секунд времени.

Чтобы проверить, поместите карандаш под подбородком и линейку под ухом, вертикально. Если кончик карандаша будет находиться на расстоянии менее 5,5 или 5,7 см от нижней части уха, вам будет лучше с короткими волосами, а если оно больше, идеальное решение – длинные волосы.

Наглядный пример – Мишель Уильямс и Одри Хепберн, а также Ким Кардашьян и Сара Джессика Паркер. Первым двум знаменитостям явно больше подходят короткие стрижки.

А вот актрисе, сыгравшей в сериале "Секс в большом городе", и бывшей супруге Канье Уэст – длинные локоны.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какие прически лучше всего подойдут для обладательниц невысокого роста. Попробуйте заколоть волосы с помощью трендовых заколок, сформировать растрепанный пучок или сделать хвост. Подробную инструкцию читайте в наешем материале.

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