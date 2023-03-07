Четыре приема в макияже, которые давно устарели: таких ошибок стоит избегать. Фото

Бьюти-сфера каждый сезон внедряет новые тренды и определяет антитренды в макияже, поэтому некоторые мейкап-решения, которые были на пике популярности совсем недавно, уже могут выглядеть устаревшими. Это касается слишком плотного тона, яркого контуринга и других приёмов.

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Тот макияж, с которым еще недавно красовались знаменитости, сейчас будет выглядеть грязно, ведь в моду ворвался тренд на натуральность и естественность. Польский журнал Kobieta назвал 4 популярные ошибки, которых следует избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Графичные брови

Еще свежий в памяти тренд на идеально ровные и графические брови уже несколько сезонов назад утратил свою актуальность. Четкий контур, омбре-переход и острый кончик остались в прошлом, а сегодня популястью пользуются естественные и чуть взъерошенные брови.

Яркий контуринг

Плохая новость для красавиц, скупивших хайлайтеры и бронзеры всех оттенков – яркий контуринг больше не в моде. Четкие скулы и блестящие щеки будут выглядеть стильно только если природа этим вас наградила. Все "искусственные" черты будут бросаться в глаза и выдавать безвкусицу.

Длинные и густые ресницы

Казалось бы, что густые черные ресницы только украсят лицо, и это на самом деле так, когда речь не идет об искусственных ресницах или неестественном наращивании. Некоторые красавицы злоупотребляют тушью, поэтому их ресницы слипаются и опадают под весом косметики, что также не придает красоты.

Плотный тон

Как уже было сказано, в этом году в моде природная красота с индивидуальными особенностями. Шрамы, веснушки, родинки, морщины и румянец больше не нужно прятать за несколькими слоями тонального средства. Мелкие недостатки или синяки под глазами можно перекрыть консиллером, но и им лучше не злоупотреблять. Каждый человек – красивый и уникальный, поэтому красоту нужно лишь подчеркнуть, а не менять черты в погоне за трендами.

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