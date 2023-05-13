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Четыре лучшие прически для брюнеток: дорого смотрятся и не требуют много времени на укладку. Фото

Юлия Потерянко
Красота
2 минуты
141
Четыре лучшие прически для брюнеток: дорого смотрятся и не требуют много времени на укладку. Фото

Ухоженные темные волосы выглядят эффектно, ведь на них хорошо заметны блики света. Это делает прическу более живой и объемной. Но основой все равно должна быть хорошая стрижка.

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OBOZREVATEL рассказывает о четырех вариантах стрижки, которые наиболее подойдут именно для темных волос. Все они не нуждаются в больших усилиях для укладки и подходят практически всем, независимо от типа внешности.

Боб-каре

Эта стрижка представляет собой универсальный вариант для брюнеток. Главное условие – вовремя подстриженные кончики, которые помогут прическе держать форму. Если захочется экспериментов, можно легко поиграть с пробором или сделать челку. Также на такую длину можно делать разные укладки. А в ежедневном режиме просто высушивать мокрые волосы со стайлингом, чтобы прическа была более послушной.

Четыре лучшие прически для брюнеток: дорого смотрятся и не требуют много времени на укладку. Фото

Удлиненное каре

Это хороший вариант для однотонных темных волос. Стрижка выглядит сдержанно и элегантно, а также помогает скорректировать овал лица. При этом удлиненные пряди будут красиво рассыпаться по плечам и подчеркивать зону декольте. А держать форму такая стрижка будет даже если просто высохнет без применения фена.

Четыре лучшие прически для брюнеток: дорого смотрятся и не требуют много времени на укладку. Фото

Пикси

Чем короче стрижка, тем смелее будет образ и легче укладка прически. Буквально капля средства для стайлинга поможет сформировать пряди нужным образом даже без сушки феном и других инструментов.

Четыре лучшие прически для брюнеток: дорого смотрятся и не требуют много времени на укладку. Фото

Боб

Удлиненные пряди у лица и укороченный затылок прекрасно смотрятся вместе с темным цветом волос. Более кокетливого вида и французского шарма стрижке придаст челка. Она также поможет выглядеть моложе. Такая форма мягко обрамляет лицо, делая весь образ более романтичным.

Четыре лучшие прически для брюнеток: дорого смотрятся и не требуют много времени на укладку. Фото

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про прически, которые выбирают иконы моды, чтобы выглядеть роскошно.

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