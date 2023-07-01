Будет трудно дышать! От какой одежды нужно отказаться летом: этого не знали многие. Фото

В летнюю жару однозначно нужно делать ставки на натуральные ткани. Известно, что синтетические изделия не дают дышать коже и не отводят влагу, потому пот вместе с пылью и ороговевшими частичками попадает в поры и вызывает на теле воспаления. Кроме того, синтетика сильно электризуется, прилипает к коже, может вызывать аллергию из-за красителей. Чтобы не сталкиваться с этими проблемами, хотя бы на три месяца перейдите на хлопок, лен или шелк.

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OBOZREVATEL расскажет, одежда из каких материалов способна навредить здоровью, если вы будете носить ее летом. Мы не отрицаем – она выглядит соблазнительной и стоит дешевле, но хотим напомнить, что экономить на своем здоровье нельзя!

Избегайте этих материалов:

1. Полиэстер. Как мы ранее отметили, этот материал не пропускает воздух в жаркую погоду. Также он плохо окрашивается, потому при создании одежды для него используют специальные составы, вызывающие воспаление, раздражение кожи, аллергию.

2. Акрил. Одежда из этого искусственного волокна популярна из-за своей дешевизны. Она сохраняет тепло. Потому даже спустя несколько часов вы можете заметить на теле сыпь и покраснение.

3. Нейлон. Его производят из полиамида – синтетической пластмассы на основе полимеров. Эта ткань не выдерживает высоких температур, не поглощает влагу, сильно электризуется, вызывает зуд на коже.

4. Лайкра (спандекс или эластан). Это ткань из синтетического волокна, которая производится лабораторным путем из полимерного сплава. Ее характеристики в точности такие же, как и у полиэстера, акрила или нейлона.

Также не надевайте летом:

Кожу;

Ткань-сетку;

Сатин;

Вискозу;

Бамбук;

Флис.

Критерии для идеальной летней ткани:

Легкость;

Гигроскопичность (проницаемость для воздуха);

Мягкость и комфортные ощущения для кожи;

Способность отводить пот;

Антигрибковые и антибактериальные свойства (препятствуют распространению бактерий).

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, есть несколько правил, чтобы собрать идеальный капсульный гардероб на лето. Они помогут выглядеть стильно и сэкономить. Обязательные составляющие капсулы – базовые светлые футболки, брюки из натуральных материалов, удобная обувь на плоской подошве.

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