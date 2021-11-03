Как менялась внешность самой красивой женщины мира Беллы Хадид. Показательные фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
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Как выглядела Белла Хадид раньше

Американская супермодель Белла Хадид неоднократно подвергалась пристальному вниманию таблоидов и интернет-пользователей. Причинами были не только головокружительная карьера или отношения 25-летней знаменитости, но и резкие трансформации ее внешности.

OBOZREVATEL собрал фото модели, демонстрирующие: внешний вид Хадид действительно заметно поменялся со временем, а почему это произошло – можно только догадываться. Так, сама звезда публично не комментировала, прибегала ли к услугам пластических хирургов (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Еще в 2014 году у Хадид было круглое лицо. Сейчас же у топ-модели острые черты и выразительные скулы.

Видео дня
"До" и "после"

Кроме того, на фото в профиль кажется: горбинка на носу у звезды раньше была, а теперь куда-то исчезла.

Форма носа модели как-будто стала другой

Интересно, что в 2019-м модель получила статус самой красивой женщины в мире. Речь идет об исследовании пластического хирурга Джулиана Де Сильва, который искал эталон красоты среди звезд с помощью расчетов по формуле "золотого сечения".

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург присудил ей первое место.

Внешность Хадид
Изменения во внешности звезды

Изменения во внешнем виде супермодели комментировал доктор Норман Роу, занимающийся пластической хирургией.

Как менялась Белла Хадид

"Мисс Хадид, похоже, использовала филлеры для улучшения структуры щек, перенесла ринопластику и ввела филлеры в губы, чтобы подчеркнуть объем", – предполагал эксперт.

Не исключено, что она перенесла ринопластику
Губы модели в подростковом возрасте и сейчас

Доктор Роу добавил, что взросление – также "отчасти заслуга" перемен во внешности.

"Половое созревание абсолютно помогло мисс Хадид в развитии и улучшении ее красивых женских черт лица, однако ее внимание, уделяемое здоровью кожи, и добавление тонких косметических улучшений на протяжении многих лет тоже помогли", – заявил врач.

Возраст позитивно повлиял на Хадид
Щеки модели заметно похудели
Как выглядела Хадид раньше

Коротко о звезде:

  • Белла Хадид – 25-летняя американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

  • Главным толчком в ее карьере как модели стал контракт с компанией Victoria’s Secret. Так, Хадид была одним из "ангелов" бренда и рекламировала белье на знаменитом подиуме.

Белла Хадид в 25-летнем возрасте
Модель Белла Хадид
Хадид в белом платье с декольте и вырезом

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хадид сама опубликовала свои архивные фото. Она показала, как выглядела в 15 лет, когда работала официанткой в кафе. Отметим, что модельной индустрией девушка занялась в 18-летнем возрасте.

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