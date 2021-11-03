Как менялась внешность самой красивой женщины мира Беллы Хадид. Показательные фото

Американская супермодель Белла Хадид неоднократно подвергалась пристальному вниманию таблоидов и интернет-пользователей. Причинами были не только головокружительная карьера или отношения 25-летней знаменитости, но и резкие трансформации ее внешности.

OBOZREVATEL собрал фото модели, демонстрирующие: внешний вид Хадид действительно заметно поменялся со временем, а почему это произошло – можно только догадываться. Так, сама звезда публично не комментировала, прибегала ли к услугам пластических хирургов (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Еще в 2014 году у Хадид было круглое лицо. Сейчас же у топ-модели острые черты и выразительные скулы.

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Кроме того, на фото в профиль кажется: горбинка на носу у звезды раньше была, а теперь куда-то исчезла.

Интересно, что в 2019-м модель получила статус самой красивой женщины в мире. Речь идет об исследовании пластического хирурга Джулиана Де Сильва, который искал эталон красоты среди звезд с помощью расчетов по формуле "золотого сечения".

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург присудил ей первое место.

Изменения во внешнем виде супермодели комментировал доктор Норман Роу, занимающийся пластической хирургией.

"Мисс Хадид, похоже, использовала филлеры для улучшения структуры щек, перенесла ринопластику и ввела филлеры в губы, чтобы подчеркнуть объем", – предполагал эксперт.

Доктор Роу добавил, что взросление – также "отчасти заслуга" перемен во внешности.

"Половое созревание абсолютно помогло мисс Хадид в развитии и улучшении ее красивых женских черт лица, однако ее внимание, уделяемое здоровью кожи, и добавление тонких косметических улучшений на протяжении многих лет тоже помогли", – заявил врач.

Коротко о звезде:

Белла Хадид – 25-летняя американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Главным толчком в ее карьере как модели стал контракт с компанией Victoria’s Secret. Так, Хадид была одним из "ангелов" бренда и рекламировала белье на знаменитом подиуме.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хадид сама опубликовала свои архивные фото. Она показала, как выглядела в 15 лет, когда работала официанткой в кафе. Отметим, что модельной индустрией девушка занялась в 18-летнем возрасте.