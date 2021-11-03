Англичанка потратила более $40 тысяч, чтобы стать Барби. Фото до и после

29-летняя англичанка по имени Грейс Тейлор рассказала, как потратила более 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен) на пластические операции, чтобы стать "настоящей куклой Барби". Женщина призналась, что решилась на смену внешности, чтобы зарабатывать деньги на сайте для взрослых, поскольку ее уволили с предыдущего места работы из-за пандемии.

Грейс трудилась, будучи руководителем телекоммуникационного проекта, однако из-за пандемии коронавируса, в марте 2020 года ее уволили, и она едва не потеряла жилье, пишет Daily Star. Чтобы хоть немного заработать денег, она попробовала себя в индустрии для взрослых и поняла, что хочет развиваться в этом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После первых успехов на сайте для взрослых, Тейлор сделала пластическую операцию. По ее словам, она всегда восхищалась куклам, женскими изгибами и девчачьим стилем.

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До вмешательства хирургов, у Грейс были каштановые волосы, не подколотые губы, а также она совершенно не красилась.

После подтяжки лица, увеличения губ, она в действительности стала похожа на "куклу Барби".

Вскоре Грейс сделала пластику груди, что стало дополнительным бонусом для нее в "новом заработке".

Англичанка призналась, что зарабатывает в год почти 165 тысяч долларов (более 4 млн гривен) благодаря новой внешности. Работая под именем Мэддисон Фокс, англичанка выставляет свои "голые" фото и другой контент.

"В конце 2020 года я получила две отраслевые награды – "Лучший новичок" и "Day Babe of the Year", – вспоминает Грейс Тейлор.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что англичанка Ангарад Биннс потратила более 30 тысяч долларов на операцию по удалению жира. Она решилась на липосакцию в преддверии своего юбилея, поскольку не хотела тратить "еще десять лет своей жизни на депрессию".