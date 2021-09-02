Американке в салоне красоты случайно испортили волосы отбеливателем. Видео

Американка по имени Эми Кэролайн рассказала, как однажды она посетила своего парикмахера, чтобы осветлить волосы, но процедура пошла не по плану. Специалист случайно "спалила" длинные локоны девушки осветителем.

Соответствующее видео и фото она опубликовала в своем аккаунте TikTok. Эми заявила, что это была полная катастрофа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мои волосы ранее никто не трогал. Я их никогда не обесцвечивала, не красила и даже не выпрямляла или завивала", – рассказала она.

Придя в салон к проверенному специалисту, которая не раз уже постригала Кэролайн, она просила лишь слегка высветлить пряди и немного убрать волосы у лица.

Видео дня

Парикмахер уверила свою клиентку, что это достаточно простая процедура, которая легко возьмется на ее здоровых локонах. Однако процесс пошел наперекос и парикмахер спалила ей волосы.

"Я даже представить не могу. Мне потребовалось три сеанса с другим специалистом, чтобы я снова выглядела презентабельно", – рассказала Эми.

Прошел год с этой неприятной ситуации и Кэролайн вспоминает, что тогда они со своим стилистом приняли решение отказаться от простого образа и попытались исправить цвет волос, став полностью блондинками.

"Это была попытка номер два. Волосы еще не держали цвет, но вскоре каштановый цвет просто смылся и мы довели блонд до конца", – вспоминает Эми.

Теперь девушка пытается отрастить свой натуральный цвет волос.

В комментариях подписчики Эми были шокированы тем, что стилист может сделать такую ужасную работу.

"Я как стилист скажу, что мое сердце упало до глубины живота", "Она не оставила ни единого волоса из фольги, как полагается Меня как стилиста это бесит", "Это похоже на попытку сделать амбре дома в 2012 году", "Это так расстраивает, потому что у вас с самого начала были идеальные волосы", – пишут люди.

Были и те, кто посоветовал обратиться в суд, а некоторые написали, что ей не следовало оплачивать визит в салон.

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