Жительница США отрезала почти 2 метра волос и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Фото до и после

Жительница ВирджинииЗахаб Камаль Хан на глазах у журналистов отрезала 190 сантиметров волос и передала их на парики для больных детей. Этим поступком она установила рекорд в категории "самые длинные волосы, переданные на благотворительность одним человеком".

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По словам женщины, решение отращивать волосы она приняла вместе со своим отцом, который и рассказал ей о Книге рекордов Гиннеса, еще в 13 лет. К своей мечте она шла 17 лет (чтобы посмотреть фотографии и видео, доскрольте до конца страницы).

"Я почувствовала себя взволнованной, увидев свою новую короткую прическу. Мне будет не хватать длинных волос", – говорит Хан.

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Она также поблагодарила бабушку, которая помогала ей ухаживать за волосами, заплетать их и использовать специальные масла.

Напомним, что девушка стала известной среди мировых СМИ гораздо раньше. Во время игры в сквош ее коса случайно расплелась, и пакистанские журналисты это сфотографировали. Фотографии быстро разлетелись и получили сотни восторженных отзывов.

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