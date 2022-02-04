5 зон на теле, которые выдают настоящий возраст женщины

На теле женщины есть зоны, которые выдают ее возраст. Обычно о них никто не знает, а представительницы прекрасного пола даже не предполагают, что такие участки могут их "сдать".

Издание InStyle назвало пять зон, которые невооруженным глазом говорят об истинном возрасте. Это – область перед ухом, локти, колени, губы и плечи. Также приводятся рекомендации, как именно решить проблемы.

Область перед ухом. Избыток кожи и морщины на этом участке – первый знак хроностарения. Это говорит об изменении гормонального фона, который также изменяет структуры кожи и SMAS-слой. Кожа попросту растягивается.

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Решить проблему можно с помощью лазерной шлифовки. Основная задача – сократить избыток кожи в этой зоне.

Плечи. Если при вытянутых руках в стороны параллельно полу вы увидите провисание мышц (трицепсов) в области плеч, это говорит о начале процесса снижения мышечной массы. Ситуация объясняется изменениями гормонального фона, во время которого объем мышечной ткани уменьшается. Таким образом кожа в области плеч теряет тонус и становится дряблой.

"Силовые нагрузки в возрасте от 35 лет и старше обязательны! Даже если вы никогда до этого не увлекались подобными направлениями, включите их в свой график тренировок. Вариант для ленивых – курсы миостимуляции. В этом случае мышцы будут сокращаться под воздействием электрического тока слабой силы. Плюс данная процедура усилит кровоток, а значит благотворно скажется на качестве кожи. Если случай запущен и кожа провисла значительно, поможет RF-лифтинг, например, термаж. Процедура не самая дешевая, но весьма эффективная. А результат держится в течение нескольких лет", – советует врач-дерматокосметолог Мария Колдашова.

Колени и локти способны выдавать возраст даже у спортсменок. Так происходит потому, что кожа в области суставов постоянно растягивается при сгибании и разглаживается при выпрямлении. Ситуация усугубляется с возрастом, когда кожа теряет тонус.

Решить проблему можно с помощью филлеров на основе полимолочной кислоты или гидроксиапатитов кальция либо липосакцией.

Губы. Эксперты называют их одной из самых "говорящих" зон лица. С возрастом изменяется рельеф и объем губ, а вокруг рта появляются кисетные морщинки. Кожа отличается повышенной исчерченностью, меньшей степенью гладкости и чрезвычайной сухостью из-за малого количества гиалуроновой кислоты. Также менее выраженными становятся контуры губ, а уголки опускаются вниз.

"Деликатная коррекция небольшим объемом мягкого филлера, направленная на очерчивание более четкого контура губ, их увлажнение, разглаживание поперечной исчерченности в этом случае отлично подойдет. Опущенные уголки губ хорошо корректируются ботулинотерапией, а кисетные морщины – фракционным лазером, например, Fraxel. Но если с возрастом верхняя губа значительно удлинилась, не пытайтесь решить проблему с помощью контурной пластики, в этом случае, помочь может только пластическая хирургия", – утверждает Колдашова.

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