Стилист назвала одежду, которая выдает в женщине 'тетку'. Самые неудачные образы

Украинский стилист и блогер Зоя Панина рассказала модницам об одежде, которая выдает в женщине "тетку". По ее словам, стильный и современный гардероб способен "скинуть" несколько лет без всяких подтяжек лица и пластики.

Также эксперт собрала самые неудачные образы и показала их, для чтобы помочь девушкам, предотвратить их ошибки в образах. Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Что приятнее услышать на кассе в супермаркете: "Женщина, не задерживайте очередь!" или девушка, покажите паспорт! Услышав первое, мы готовы возмутиться и доказать всему миру, что молоды, прекрасны и есть ещё порох в пороховницах. Услышим второе — лицо заливает девичий румянец, и даже не хочется вспоминать, что тебя дома ждут дети, муж и гора немытой посуды", – написала Зоя Панина.

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Она отметила, что многие в 40 лет ощущают себя на 18, однако порой и без слов понятно, сколько даме лет.

"Причем цифра-то, может быть, и маленькая. Но, гардероб говорит об обратном. Неправильно подобранная цветовая гамма и странный крой, выпавший из прошлого столетия, прибавят нам пару десятков лет и глазом не моргнут", – добавила стилист.

Бабий принт и устаревшие модели вещей могут превратить молодую девушку в женщину неопределенного возраста и вовсе не украсить.

Неактуальные аксессуары, ткани низкого качества и серо-черная гамма могут "убить" любой образ. Это будет выглядеть скучно и уныло.

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