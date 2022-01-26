5 ошибок при использовании губной помады, которые портят конечный результат

Эксперты уже давно доказали, что женщины, ежедневно использующие помаду, чувствуют себя намного увереннее чем те, кто пренебрегает этим косметическим средством. Сделать губы ярче – беспроигрышная идея при любом раскладе. Однако многие допускают ошибки в применении, которые могут легко испортить конечный результат.

О пяти оплошностях при использовании помады написал журнал Marie Claire. Чтобы избежать их, необходимо полноценно ухаживать за губами и заботиться о них регулярно.

Ошибка 1. Использование помады на сухих и потрескавшихся губах

Видео дня

В составе большинства помад уже есть увлажняющие компоненты, однако не стоит думать, что они гарантируют уход за вашими губами. Зачастую декоративная косметика может лишь усугубить результат и привести к болезненным трещинкам и шелушению. Избежать проблем помогут уходовые средства: бальзамы, гигиенические помады, оливковое масло, специальные крема.

В качестве экспресс-средства при сухости губ можно использовать вазелин или пантенол, выждать не менее 30 минут и только потом нанести декоративную помаду. Также по утрам поэкспериментируйте с массажем для губ, который можно сделать зубной щеткой.

Ошибка 2. Пренебрежение карандашом для губ

Карандаш – отличный вариант для тех, кто не хочет "потерять" макияж за короткие сроки. Он нужен не только для того, чтобы придать губам более четкую и выразительную форму. Это средство также не позволят помаде "растечься". Наносите его по контуру и на сами губы методом штриховки. Подбирайте карандаш в тон помаде или оттенка нюд. Такой не будет заметен после нанесения помады.

Ошибка 3. Неумение сочетать средства

Применение уходовых бальзамов в тандеме с кремовыми помадами – ошибка, из-за которой есть риск слишком быстро остаться без макияжа. Второе средство не требует дополнительного увлажнения перед нанесением, а вот матовая помада дружит с бальзамами.

Ошибка 4. Неправильный выбор тона

При выборе косметического средства нужно ориентироваться на подтон кожи. Определить его не составит труда. Посмотрите на свое запястье и расположенные там вены: если они имеют голубоватый оттенок, у вас холодный подтон кожи, если зеленоватый – теплый. А вот покупать помаду трендовых цветов и даже не "примерять" ее к лицу – опасный вариант, поскольку можно потратить деньги на ветер.

Ошибка 5. Слишком плотный слой помады

Помада осталась на губах, а вы этого не заметили – страшный сон любой женщины, который может стать реальностью, если наносить любимое средство плотным слоем. Избежать неприятной оплошности поможет влажная салфетка или даже простой палец. В первом варианте промокните губы тонкой салфеткой сразу после использования помады, а во втором – "поцелуйте" палец. Еще один эффективный лайфхак – слегка припудрить губы румянами.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 самых распространенных ошибках в нанесении макияжа. Они отличаются в зависимости от сезона года.