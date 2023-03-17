Маникюр Milkshake Nails ворвался в тренды весной 2023: почему его выбирают модницы во всем мире. Фото

Milkshake Nails – это минималистичный и вкусный маникюр, вдохновленный молочным напитком. Он выглядит утонченно и деликатно, подходит под любой стиль одежды и для любого мероприятия. Именно потому новая тенденция покорила миллион сердец по всему миру.

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OBOZREVATEL решил рассказать, какие плюсы данного покрытия и как сделать его в домашних условиях. К слову, сейчас тенденция к минимализму просматривается в каждой отрасли – дизайне интерьеров, моде, макияже и маникюре (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Milkshake Nails заменили нестареющую классику – красный маникюр и френч. Такое покрытие неподвластно времени, так как уже много лет лидирует натуральный и нежный маникюр. По цвету и консистенции этот дизайн напоминает молочный коктейль. Milkshake будут отлично смотреться на любой длине и форме ногтей, неважно, миндалевидной, квадратной или круглой.

Как сделать покрытие "молочный коктейль"?

Такой маникюр прост и не требует слишком большого мастерства. Вся трудность состоит в подборе правильного цвета лака. Вы можете сделать это как с одним оттенком, так и смешать несколько. Необязательно выбирать только молочную палитру, вы можете добавить пастельные тона, например, светло-розовый, фиолетовый или голубой. Однако важно, чтобы они были слегка прозрачными – тогда они дадут эффект молочного коктейля.

Эта техника также понравится окружающим, если вы выполните ее в стиле градиент или омбре, а также в сочетании с белыми типсами (французский маникюр).

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что квадратные ногти снова на пике популярности. Панк-дизайн и френч будут особенно стильно смотреться с этой формой. Чтобы узнать лучшие варианты покрытия для квадрата – переходите по ссылке.

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