10 самых сексуальных сцен в истории кино: голосование зрителей

Секс в кино привлекает внимание аудитории. Именно поэтому режиссеры не обходятся без эротических сцен в современном кинематографе.

Платформа FandomSpot провела опрос зрителей, которые определили 10 самых горячих фильмов. Эксперты показали 50 эпизодов, исследуя частоту сердцебиения и уровень возбуждения.

На первом месте оказалась финальная сексуальная сцена из кинофильма "Нормальные люди", которая повысила пульс зрителей на 38%.

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На втором – сцена с гончарным кругом в драматической киноленте "Привидение". Пульс зрителей во время просмотра повысился на 35%.

Третья по рейтингу сексуальная сцена в сериале "Джессика Джонс". Интимные эпизоды повысили пульс зрителей на 32%.

Четвертое место – эпизод с персиком в киноленте "Назови меня своим именем". Уровень возбуждения зрителей во время просмотра вырос на 29%.

Пятое место заняла горячая сцена из фильма "Оранжевый – хит сезона", когда девушки целуются в душе.

Страстная и сексуальная сцена после боя в киноленте "Мистер и миссис Смит".

Хирурги в киноленте "Анатомия страсти" лечат и влюбляются, заводят служебные романы, борются с осложнениями у пациентов и с проблемами в собственной личной жизни.

Внимание зрителей приковала к себе крайне откровенная сцена из кинофильма "Ночной администратор". Актеры не скрывают страсти и занимаются любовью в гостиничном номере.

Интимная сцена с триллера "Девушка с татуировкой дракона" бисексуальной бунтарки Лисбет с журналистом Микаэлем стала популярной.

Романтическая сцена из кинофильма "Дневник памяти", где Ной и Элли раздеваются друг перед другом, чтобы заняться любовью.

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