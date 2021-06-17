Названы лучшие фильмы 2021 года по версии The Guardian

Британское издание The Guardian составило список с лучшими фильмами первого полугодия 2021 года. В него вошло 29 лент, среди которых: "Круэлла", "Отец", "Тихое место 2", "Лига справедливости Зака Снайдера" и многие другие.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте издания. В него также попала кинолента Хлои Чжао "Земля кочевников", которая стала триумфатором Оскара 2021.

"Круэлла"

Все события фильма происходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла начинает покорять британский мир моды. Она сталкивается с величественной баронессой фон Хельман, главой престижного модного дома, что становится началом восхождения преступной Круэллы.

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"Отец"

Главный герой – пожилой мужчина Энтони. Он страдает от прогрессирующей деменции, поэтому его дочь Энн решает переехать в квартиру отца, чтобы за ним ухаживать. Однако обычные домашние работы даются ей сложно, ведь Энтони убежден: все это она делает только для того, чтобы отобрать у него жилье. Но в конце мужчина задумывается, а кем же он является.

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"Тихое место 2"

По сюжету фильма, семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.

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"Лига справедливости Зака Снайдера"

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонив.

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"Земля кочевников"

По сюжету, в городке Эмпайр закрывают завод. Без работы остаются многие американцы, которые вынуждены покинуть родные дома и искать какие-то сезонные работы, чтобы выжить. Среди таких кочевников – вдова Фрэн, которой не было смысла оставаться в городе. Дом она променяла на трейлер, а в путешествии по штатам нашла настоящую семью из таких же кочевников.

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"Белый тигр" (The White Tiger). "Дорогие товарищи!" (Dear Comrades!). "Куда ты идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida?). "Аферистка" (I Care a Lot). "Иуда и черный Мессия" (Judas and the Black Messiah). "Лига Справедливости Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League) "В память о моем отце" (Memories of My Father). "Аммонит" (Ammonite). "Годзилла против Конга" (Godzilla vs Kong). "Минари" (Minari). "Обычное преступление" (A Common Crime). "Зависнуть в Палм-Спрингс" (Palm Springs). "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman). "Черный медведь (Black Bear). "Лабиринты кинематографа" (Labyrinth of Cinema). "Без отличительных черт" (Identifying Features). "Земля кочевников" (Nomadland). "Слуги "(Servants). "Человеческий голос" (The Human Voice). "Пес, который не молчит" (The Dog Who Wouldn't Be Quiet). "Тихое место 2" (A Quiet Place Part II). "Прощание со Сталиным "(State Funeral). "Редкие звери "(Rare Beasts). "Круэлла" (Cruella). "Первая корова" (First Cow) "Убийство двух любовников" (The Killing of Two Lovers). "Гунда" (Gunda). "После любви" (After Love). "Отец" (The Father).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялась премьера мини-сериала под названием "Анна Болейн" на телеканале Channel 5, главную героиню в котором сыграла Джоди Тернер-Смит. Как оказалось, не всем зрителям понравилась кинолента из-за сценария и самой актрисы.