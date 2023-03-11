Как стирать мягкие и резиновые детские игрушки: от микробов не останется и следа

Дети обожают мягкие игрушки и носят их с собой повсюду – на прогулку, на игровую площадку, в кроватку. Игрушки быстро становятся грязными, а с стиркой иногда возникают проблемы. И дело не только в том, что шерстка игрушек может потерять мягкость и растрепаться. Частая стирка приводит к накоплению плесени. Это повлечет серьезные проблемы со здоровьем.

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Стирать детские игрушки нужно правильно и регулярно. OBOZREVATEL собрал основные советы, которые помогут правильно и безопасно очистить игрушки.

Как чистить игрушки из резины и пластика

Чистить такие игрушки нужно не реже одного раза в неделю. Эксперты советуют налить в емкость горячую воду, добавить мыло и с помощью губки тщательно отмыть резину и пластик. Затем следует протереть хлоргексидином, снова промыть игрушку и положить сушиться на свежем воздухе.

Но будьте внимательны и проверяйте, не появилась ли плесень в отверстии резиновой игрушки. Как только ее заметите – игрушку следует немедленно выбросить.

Как стирать мягкие игрушки

В зависимости от того, как часто ребенок играется с мягкой игрушкой и степени загрязненности, стирать их нужно раз в 1-3 месяца.

Если вы решите стирать любимую игрушку ребенка в машинке, выберите деликатный режим.

Лучше приобрести специальный мешочек для стирки, при его отсутствии – можно взять наволочку. Температура должна быть не выше 30°C. Следите и за правильной установкой отжима. Оптимальный вариант – до 1000 оборотов.

Летом лучше сушить игрушки на балконе или во дворе, зимой – тщательно просушить феном.

Как стирать игрушки вручную

Некоторые игрушки требуют ручной стирки. Налейте в емкость тёплую воду, добавьте детский шампунь, стиральный порошок или мыло и тщательно потрите игрушку руками.

Главное – полностью избавиться от чистящих средств, поэтому полоскать следует несколько раз.

Как очистить мягкие игрушки с электронным механизмом

Часто в мягкие игрушки встраивают электронные механизмы, и вынуть их перед стиркой невозможно.

Такие игрушки можно протирать мыльным раствором тряпкой из микрофибры. Нанесите на микрофибру мыльный раствор и протрите игрушку. Затем выполощите тряпку в чистой воде и несколько раз пройдитесь по шерстке, чтобы удалить остатки мыла.

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