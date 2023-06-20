Как почистить грязное Lego: мамины уловки, которые упростят жизнь

Lego – признанный в мире лидер среди конструкторов. Наборы деталей для сбора и моделирования различных предметов любят и дети, и взрослые. Lego имеет долгую историю – компания, основанная в Дании в 1932 году, первоначально выпускала обычные деревянные игрушки. Пластмассовый конструктор Lego впервые был изготовлен после Второй мировой войны, в 1949 году, и с тех пор компания активно расширяет свою сферу деятельности, выпуская мультфильмы, игры, открывая парки развлечений.

Видео дня

Эксперты говорят, что для детей конструкторы являются наглядным примером того, как можно решать технические проблемы. Кроме того, детали помогают в развитии мелкой моторики. Однако следует помнить, что конструктор нужно регулярно чистить, иначе в нем может скапливаться не только грязь, но и разнообразные бактерии и даже плесень. Как почистить конструктор, рассказало издание Seven News.

Разноцветные пластмассовые кирпичики и минифигурки нужно мыть, разобрав созданные постройки, транспортные средства и т.п. на мелкие детали.

Австралийская мама поделилась необычным способом, которым она чистит кирпичики Lego. В популярной группе Facebook "Mums Who Clean" мама опубликовала пост, который быстро набрал популярность.

Совет простой: "мойте Lego в посудомоечной машине. Работает невероятно быстро и легко".

Пользователи соцсети советуют класть конструктор на верхнюю полку посудомоечной машинки и включать низкую температуру.

Единственный риск – от деталей могут отклеиться наклейки.

Есть еще один лайфхак – можно помыть конструктор водой с уксусом в ванне.

После мытья Lego следует обязательно тщательно высушить. Вода или накопление влаги может привести к появлению плесени.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стирать мягкие и резиновые детские игрушки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.