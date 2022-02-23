Американка с помощью простых лайфхаков увеличила стоимость собственного дома на $132 тысячи

Американка Мел Ричи с помощью нескольких простых лайфхаков по дизайну интерьера увеличила стоимость собственного дома на 132 тыс. долларов. Женщина купила таунхаус с четырьмя спальнями в 2017 году за 600 тысяч долларов. Тогда она решила оставить в нем "свой след" и начала преобразование с кухни.

Как пишет The Sun, Ричи поменяла сантехнику, раковину, перекрасила стены и обновила швы на кафельной плитке на полу всего за 1300 долларов. Кухонные шкафчики ей удалось изменить всего за 100 долларов благодаря снятию ламинирования с помощью фена и грунтованию поверхностей. Столько же денег ушло и на оконную пленку с эффектом тростникового стекла вместе с новыми ручками для кухонных шкафов .

Видео дня

Затем американка покрыла столешницы винилом DC-Fix, чтобы придать им эффект дерева. На это она потратила 40 долларов.

А спальню изменила до неузнаваемости с помощью бисероплетения и свежего слоя краски на прикроватных тумбочках. Также Ричи потратила 60 долларов на новые МДФ-плиты для шкафов и изголовье кровати, которое обтянула тканью.

"Вы можете нарисовать буквально все, что угодно. Есть множество удивительных способов украсить вещи. Например, я создала окна с эффектом витража, используя свинцовую ленту и цветную оконную пленку", – говорит женщина.

В общей сложности, по оценкам американки, она потратила 26 000 долларов на ремонт дома за четыре года. Недавняя оценка показала, что его стоимость уже 730 тысяч долларов.

Также Ричи показала на видео результат своей работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть пошаговая инструкция, которая позволяет убрать дом всего лишь за час. Важно не отвлекаться и иметь при себе специальную корзину.